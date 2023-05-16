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Зигфрид Мазе — о Симоне Фуркаде: он знает, о чём говорит

Зигфрид Мазе — о Симоне Фуркаде: он знает, о чём говорит
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Бывший главный тренер сборной Франции по биатлону, ныне возглавляющий подготовку норвежских биатлонистов, Зигфрид Мазе прокомментировал назначение Симона Фуркада главным тренером французской сборной.

«На своем пути, будучи спортсменом высшего уровня в течение многих лет, а затем тренируя юниорскую команду, Симон Фуркад имеет всё необходимое. Да, у него ещё нет опыта работы тренером на Кубке мира, но это не проблема. Он знает, как проходит процесс, и ему не нужно ничего выяснять. У него есть свои убеждения, и это его величайшее качество. Он, как спортсмен, задавал себе много вопросов, размышлял и развивал свои индивидуальные навыки в биатлоне в целом. Он знает, о чём говорит», — цитирует Мазе французское издание Nordic Magazine.

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