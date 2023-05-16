Зигфрид Мазе — о Симоне Фуркаде: он знает, о чём говорит

Бывший главный тренер сборной Франции по биатлону, ныне возглавляющий подготовку норвежских биатлонистов, Зигфрид Мазе прокомментировал назначение Симона Фуркада главным тренером французской сборной.

«На своем пути, будучи спортсменом высшего уровня в течение многих лет, а затем тренируя юниорскую команду, Симон Фуркад имеет всё необходимое. Да, у него ещё нет опыта работы тренером на Кубке мира, но это не проблема. Он знает, как проходит процесс, и ему не нужно ничего выяснять. У него есть свои убеждения, и это его величайшее качество. Он, как спортсмен, задавал себе много вопросов, размышлял и развивал свои индивидуальные навыки в биатлоне в целом. Он знает, о чём говорит», — цитирует Мазе французское издание Nordic Magazine.