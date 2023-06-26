Биатлонистка Ульяна Нигматуллина окончила годичное обучение в РМОУ

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина, которая пропускала предыдущий спортивный сезон из-за рождения дочери, успешно окончила годичное обучение в Российском международном олимпийском университете.

Фото: СБР

«Я узнала, кто стоит за спортсменами, сколько нужно усилий, чтобы организовать всю спортивную систему, сколько людей помогает спортсмену дойти до Олимпийских игр, как организовать любительский спорт, фитнес-клуб или просто спортивную площадку во дворе. Очное обучение помогло мне увидеть другую сторону спорта благодаря лекциям, обсуждению реальных ситуаций из сферы юриспруденции, маркетинга, PR, управления, финансов. Конечно, за один год невозможно глубоко погрузиться в эти темы, но сориентироваться это мне помогло», – приводит слова спортсменки пресс-служба СБР.

Напомним, Нигматуллина пропустила прошлый сезон из-за беременности. В феврале 2023 года биатлонистка стала мамой.