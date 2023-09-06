Даниил Серохвостов пропустит сочинский этап Кубка Содружества

Чемпион России в спринте, победитель и призёр этапов Кубка мира по биатлону Даниил Серохвостов пропустит первый этап Кубка Содружества, который пройдёт в Сочи на территории комплекса «Лаура» с 7 по 10 сентября.

Во время фотосессии, приуроченной к старту турнира, Серохвостов рассказал о причинах пропуска первого этапа соревнований. «Я болел, два дня назад поднялся обратно сюда, состояние, в принципе, сейчас более-менее, но решили не бежать», — сказал Серохвостов в интервью Союзу биатлонистов России. На вопрос об участии в чемпионате России в Тюмени Серохвостов ответил, что приедет, но ещё не уверен, примет ли участие в стартах.

Соревнования в рамках чемпионата России по летнему биатлону пройдут в Тюмени с 16 по 19 сентября.