Даниил Серохвостов пропустит сочинский этап Кубка Содружества
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Чемпион России в спринте, победитель и призёр этапов Кубка мира по биатлону Даниил Серохвостов пропустит первый этап Кубка Содружества, который пройдёт в Сочи на территории комплекса «Лаура» с 7 по 10 сентября.
Во время фотосессии, приуроченной к старту турнира, Серохвостов рассказал о причинах пропуска первого этапа соревнований. «Я болел, два дня назад поднялся обратно сюда, состояние, в принципе, сейчас более-менее, но решили не бежать», — сказал Серохвостов в интервью Союзу биатлонистов России. На вопрос об участии в чемпионате России в Тюмени Серохвостов ответил, что приедет, но ещё не уверен, примет ли участие в стартах.
Соревнования в рамках чемпионата России по летнему биатлону пройдут в Тюмени с 16 по 19 сентября.
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