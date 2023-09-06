Алимбекова-Смольская: в детстве с Солой жили в одном номере, сейчас у нас разные пути

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская рассказал, какими были её отношения с Анной Солой в юниорском возрасте.

«Достаточно молодыми мы выступали с Аней Солой вместе, а сейчас представить не могу, кто похож на нас того времени. То, что случилось в Раубичах, — вознаграждение за наш труд, который мы проделали вместе. В детстве жили в одном номере, у нас было одинаковое чувство юмора, мы понимали друг друга с полуслова, мне было легко с ней. Думаю, что и ей было комфортно со мной. Сейчас у нас разные пути, даже находясь в одной сборной, мы идём разными дорогами. Считаю, что так в профессиональном спорте может быть», — приводит слова Алимбековой-Смольской Sport5.by со ссылкой на эфир программы «Стоп-кадр».

После того как Алимбекова-Смольская начала встречаться с будущим мужем Антоном Смольским, отношения между биатлонистками стали напряжёнными.