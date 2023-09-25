CAS продлил дисквалификацию Алексея Слепова до двух лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации биатлониста Алексея Слепова на срок 24 месяца. Ранее CAS отменил годовую дисквалификацию Слепова от российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать спортсмена на срок 24 месяца, начиная с даты вынесения решения, а именно с 05 сентября 2023 года, с зачётом отбытого срока дисквалификации, а именно с 30 сентября 2021 года по 29 сентября 2022 года», — говорится в заявлении РУСАДА.
36-летний Алексей Слепов — победитель и призёр Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), чемпион России по лыжным гонкам и биатлону, а также трёхкратный чемпион Европы. С марта 2021 года спортсмен не выступает в соревнованиях из-за завершения карьеры.
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