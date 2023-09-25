CAS продлил дисквалификацию Алексея Слепова до двух лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации биатлониста Алексея Слепова на срок 24 месяца. Ранее CAS отменил годовую дисквалификацию Слепова от российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«‎Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать спортсмена на срок 24 месяца, начиная с даты вынесения решения, а именно с 05 сентября 2023 года, с зачётом отбытого срока дисквалификации, а именно с 30 сентября 2021 года по 29 сентября 2022 года»‎, — говорится в заявлении РУСАДА.

36-летний Алексей Слепов — победитель и призёр Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), чемпион России по лыжным гонкам и биатлону, а также трёхкратный чемпион Европы. С марта 2021 года спортсмен не выступает в соревнованиях из-за завершения карьеры.