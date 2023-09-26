Анна Сола рассказала, как рождение дочери спровоцировало прогресс в её стрельбе

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала успешное выступление на первых официальных стартах. Сола выиграла спринт и масс-старт на летнем чемпионате Беларуси, не допустив ни одного промаха.

«Я работала над стрельбой. Конечно же, старалась сделать «ноль». Последние два дня у меня была какая-то кошмарная стрельба, я думаю: «Надо собраться». Лето прошло очень хорошо, и в стрелковом компоненте я поняла, что есть прирост. То, что я так отработала, так и должно быть. На самом деле, у меня снизились физические нагрузки, и в стрельбе их стало меньше, но я стала делать её качественнее. Ну и, во-первых, то, что Мирра (дочь) у меня появилась, ей надо больше времени уделять. Поэтому перешла от количества в качество», — приводит слова Солы Sport5.by со ссылкой на эфир «Беларусь 1».