Анна Сола рассказала, как рождение дочери спровоцировало прогресс в её стрельбе

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала успешное выступление на первых официальных стартах. Сола выиграла спринт и масс-старт на летнем чемпионате Беларуси, не допустив ни одного промаха.
«Я работала над стрельбой. Конечно же, старалась сделать «ноль». Последние два дня у меня была какая-то кошмарная стрельба, я думаю: «Надо собраться». Лето прошло очень хорошо, и в стрелковом компоненте я поняла, что есть прирост. То, что я так отработала, так и должно быть. На самом деле, у меня снизились физические нагрузки, и в стрельбе их стало меньше, но я стала делать её качественнее. Ну и, во-первых, то, что Мирра (дочь) у меня появилась, ей надо больше времени уделять. Поэтому перешла от количества в качество», — приводит слова Солы Sport5.by со ссылкой на эфир «Беларусь 1».
- 26 сентября 2023
-
00:38
-
00:31
-
00:23
- 25 сентября 2023
-
20:37
-
15:43
- 24 сентября 2023
-
12:52
-
09:58
- 23 сентября 2023
-
13:48
-
11:57
- 22 сентября 2023
-
19:43
-
10:04
-
00:53
-
00:48
- 21 сентября 2023
-
23:31
-
23:20
-
22:20
-
22:00
-
18:58
-
17:56
- 20 сентября 2023
-
17:53
- 19 сентября 2023
-
14:36
-
14:15
-
13:50
-
13:35
-
13:12
-
11:30
-
11:14
-
11:05
-
10:38
-
10:25
-
10:15
-
10:08
-
09:56
- 18 сентября 2023
-
18:06
-
17:52