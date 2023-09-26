Кристина Резцова: у нас нет другой возможности зарабатывать, спорту мы отдаём всю жизнь

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в эстафете Кристина Резцова высказалась о финансовой составляющей биатлона.
«У нас большая семья, и понятно, что финансы – часть мотивации, но не основная. Раньше я об этом больше задумывалась, а сейчас мне интереснее вырасти как спортсменке: знаю, что резервы есть, и мне важно показать это. Интересно, где мой предел, и если он есть, то достичь его. Ну а если всё сложится и за результаты будут призовые – отлично. У нас ведь нет другой возможности зарабатывать, а спорту мы отдаём всю свою жизнь.
Я считаю правильным, что СБР находит спонсоров и обеспечивает призовые. От этого и конкуренция растёт. Теперь и в России девчонкам и мальчишкам есть к чему стремиться. Раньше сборная уезжала на международные старты, а те, кто оставался – им просто не за что было бороться. С призовыми же стимул совершенно другой для всех. В регионах, мне кажется, более качественно стали тренироваться, появилась мотивация соревноваться со сборниками. Это повышает общий уровень биатлона в России. Но если бы этих призовых не было, я всё равно бегала бы», — сказала Резцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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