Йоханнес Бё обрушился с критикой на норвежскую лыжную ассоциацию из-за скандала с Клебо

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё раскритиковал лыжную ассоциацию Норвегию в свете скандала с участием лыжника Йоханнеса Клебо.

«На мой взгляд, у лыжной ассоциации большие проблемы с коммуникацией внутри сборных команд. Это их слабость. Вся изнанка оказывается в СМИ, что создаёт дополнительные проблемы.

Такое в ассоциации биатлонистов сложно представить. У нас тоже есть внутренние разногласия, но мы научились решать их без публичных скандалов» — приводит слова Бё TV2.

Конфликт Клебо с лыжной ассоциацией дошёл до того, что именитый лыжник заявил о возможном пропуске следующего розыгрыша Кубка Мира.

Клебо и Бё вместе являются рекламными лицами UnoX — одной из крупнейших сетей заправок в Скандинавии, входящей в конгломерат Reitan.