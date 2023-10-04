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Эмиль Иверсен: для меня даже лучше, если Йоханнеса Клебо не будет на Кубке мира

Эмиль Иверсен: для меня даже лучше, если Йоханнеса Клебо не будет на Кубке мира
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31-летний норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен высказался о возможном отсутствии соотечественника Йоханнеса Клебо на Кубке мира в предстоящем сезоне.

«Думаю, Клебо будет выступать на Кубке мира. Стороны смогут договориться, и всё разрешится. Если нет, то для меня это даже лучше. Тогда мне будет гораздо легче попасть в состав сборной. Я не знаю общей картины, но всё-таки надеюсь, что у них ничего не получится. Однако, как показывает практика, всё должно получиться», — приводит слова Иверсена NRK.

Напомним, ранее адвокат Йоханнеса Клебо сообщил, что спортсмен не подпишет контракт с лыжной национальной командой на грядущий сезон. Позже лыжник раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию.

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