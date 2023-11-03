Кубок Содружества по биатлону — 2023/2024: расписание этапов, календарь гонок
Поделиться
В декабре продолжится стартовавший в Сочи Кубок Содружества – 2023/2024 по биатлону. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с его расписанием.
Биатлон. Расписание Кубка Содружества
2-й этап, Уфа
15 декабря – спринтерские гонки;
16 декабря – гонки преследования;
17 декабря – большие масс-старты.
3-й этап, Раубичи (Беларусь)
5 января – спринтерские гонки;
6 января – гонки преследования;
7 января – большие масс-старты.
4-й этап, Мурманск
12 апреля – спринтерские гонки;
13 апреля – гонки преследования;
14 апреля – масс-старты.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от этапов Кубка мира и других международных соревнований из-за ситуации на Украине, Кубок Содружества является их альтернативой.
Комментарии
- 3 ноября 2023
-
09:00
- 2 ноября 2023
-
17:55
-
12:14
-
10:38
- 1 ноября 2023
-
13:56
- 31 октября 2023
-
19:50
-
18:57
- 30 октября 2023
-
19:56
-
18:13
-
13:42
- 27 октября 2023
-
21:15
-
16:09
-
15:40
-
12:50
-
12:46
-
12:37
-
12:28
-
11:15
-
10:44
-
10:36
- 26 октября 2023
-
11:43
- 25 октября 2023
-
23:39
- 24 октября 2023
-
21:48
-
19:17
-
17:42
-
17:16
-
16:45
-
12:41
-
12:27
-
12:19
-
10:58
-
00:57
-
00:52
- 23 октября 2023
-
23:45
-
22:55
Партнерский контент