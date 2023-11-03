Кубок Содружества по биатлону — 2023/2024: расписание этапов, календарь гонок

В декабре продолжится стартовавший в Сочи Кубок Содружества – 2023/2024 по биатлону. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с его расписанием.

Биатлон. Расписание Кубка Содружества

2-й этап, Уфа

15 декабря – спринтерские гонки;

16 декабря – гонки преследования;

17 декабря – большие масс-старты.

3-й этап, Раубичи (Беларусь)

5 января – спринтерские гонки;

6 января – гонки преследования;

7 января – большие масс-старты.

4-й этап, Мурманск

12 апреля – спринтерские гонки;

13 апреля – гонки преследования;

14 апреля – масс-старты.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от этапов Кубка мира и других международных соревнований из-за ситуации на Украине, Кубок Содружества является их альтернативой.