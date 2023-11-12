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Норвежка Юни Арнеклейв выиграла масс-старт на открытии сезона в Шушене, Виттоцци — 3-я

Норвежка Юни Арнеклейв выиграла масс-старт на открытии сезона в Шушене, Виттоцци — 3-я
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В Шушене (Норвегия) прошёл мужской масс-старт в рамках традиционных соревнований, посвящённых открытию международного биатлонного сезона. Его победительницей стала 24-летняя норвежка Юни Арнеклейв, второй к финишу пришла ещё одна представительница Норвегии Марте Крoкстад Йхансен, тройку призёров замкнула чемпионка мира 2023 года в эстафете итальянка Лиза Виттоцци.

Биатлон. Открытие сезона в Шушене. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 37.48,30 (1 промах).
2. Марте Крoкстад Йхансен (Норвегия) – отставание 1,9 секунды (1).
3. Лиза Виттоцци (Италия) + 10,5 (0).
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 17,0 (3).
5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) + 22,3 (3).
6. Ванесса Фойгт (Германия) +28,8 (0).

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.

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