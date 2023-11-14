Программы Губерниева и Черданцева вошли в число финалистов ТЭФИ-2023
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Программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» вошли в число финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».
Кроме того, Георгий Черданцев с программой «Катар‑2022. Все на футбол» и Дмитрий Губерниев, номинированный за авторскую программу о биатлоне на «Матч ТВ» и освещение мужского лыжного марафона на Олимпийских играх‑2022 на телеканале «Россия‑1» представляют номинацию «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».
Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ‑2023 пройдет 7 и 8 декабря.
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