Лукас Хофер — о возвращении после травмы: я буду двигаться вперёд

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира, итальянский биатлонист Лукас Хофер рассказал о возвращении в спорт после тяжёлой травмы.

34-летний спортсмен одержал победу на контрольном старте в Мартель-Валь Мартелло (Италия) и готовится к выступлению на Кубке мира после пропущенного сезона-2022/2023. Спортсмен рассказал, что задумывался о завершении карьеры, но после успешного восстановления он готов соревноваться.

«Меня воспитывали мать и отец, которые всегда учили меня стараться, пока всё не закончится. Я буду двигаться вперёд, попробую ещё раз и вернусь в прежнюю форму после всех усилий», — цитирует Хофера Fondo Italia.

Напомним, первый этап Кубка мира начнётся в Эстерсунде (Швеция) 25 ноября.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.