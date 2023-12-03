Серохвостов — о масс-старте на 2-м этапе Кубка России: обидно и стыдно за три промаха

24-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов по итогам мужского масс-старта на 15 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России оценил своё выступление. Спортсмен занял шестое место с отставанием от лидера Эдуарда Латыпова в 59,8 секунды.

«Какие мысли были в голове, когда шёл лидером с преимуществом перед четвертой стрельбой? Думал о том, как же мне холодно. Я очень замерз на предпоследнем круге. Ехал на спуске и понимал, что еще был теплым (смеется). Тело было мокрым из‑за пота, а ветер становился только сильнее. Я ехал и думал: «Скорее бы +1, скорее бы март» (смеётся). Ну и думал о том, как отработать рубеж, сделать всё как надо. Не получилось.

О лидерстве не думал, это же контактная гонка, плюс за мной шла целая группа. Когда нет большого отрыва, о лидерстве не думаешь.

Был бы доволен шестым местом, если мне сказали об этом перед гонкой? Думаю, что да. До этого в шестёрку не попадал.

Учитывая ход гонки, доволен ли результатом? Когда последний круг ехал, думал, что мог биться с Эдиком (Латыповым) и остальными. Стреляй один на последнем рубеже, и мог бы идти рядом с ними. Обидно и стыдно, что три раза промахнулся. Всю жизнь стреляю, тренируюсь, а тут не получилось», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».