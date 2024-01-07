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Тарьей Бё — об опоздании на старт: Легрейд внезапно вышел из моря тумана. Не видел его

Тарьей Бё — об опоздании на старт: Легрейд внезапно вышел из моря тумана. Не видел его
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, прокомментировал своё опоздание на передачу эстафеты на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), отметив, что не знал, где находится его сокомандник, олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд, из-за тумана.

«Я не видел Стурлу на большом экране, куда обычно смотрю во время гонки. Получилась неловкая ситуация, я опоздал секунд на десять. Всё произошло из-за тумана. Я не видел Легрейда, пока он внезапно не появился здесь. Внезапно он вышел из моря тумана. Когда всё прошло хорошо, остается только посмеяться над этим.

Мы работаем в индустрии развлечений, так что нам приходится создавать как можно больше напряжения, чтобы не победить (смеётся)», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, сборная Норвегии победила в эстафете, финишировав с преимуществом над соперниками более чем в две минуты.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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