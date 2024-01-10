Французские биатлонистки впервые с сезона-2006/2007 выиграли две эстафеты подряд на КМ

Женская сборная Франции по биатлону впервые с сезона-2006/2007 выиграла две подряд эстафеты в рамках Кубка мира. Тогда они поднимались на верхнюю ступень подиума в Хохфильцене и Оберхофе.

Напомним, вторая подряд победа французских биатлонисток произошла на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). До этого они стали лучшими на предыдущем этапе в Оберхофе.

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x6 км. Женщины

1. Франция (Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово, Жулия Симон) — 1:08.44,5 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг) — отставание 8,7 секунды (0 + 3).

3. Германия (Янина Хеттих, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер) + 46,7 (0 + 3).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.