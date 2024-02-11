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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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19:05 Мск
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Дербушева назвала атмосферу на Спартакиаде очень праздничной

Дербушева назвала атмосферу на Спартакиаде очень праздничной
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Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024. Первое место в ней заняла Виктория Сливко из Тюменской области. Биатлонистка Тамара Дербушева пришла к финишу 14-й. Сама спортсменка заявила, что подобраться ближе к пьедесталу пока не удаётся.

«Очень классная атмосфера. Болельщики кричат по всей дистанции. Очень празднично. Здесь всё нравится!

Дистанция достаточно сложная. Сразу уходим в подъём. Особенно если делать штрафные круги.

Сбор в Сочи повлиял на результаты в Златоусте? Нет. Думаю, основная причина в ошибках на рубеже. Поэтому и не удаётся подобраться поближе. Сегодня для этого была спокойная погода, но не удаётся пока самой подобраться», — передаёт слова Дербушевой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Женщины. Гонка преследования 10 км
11 февраля 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
32:06.4
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+24.8
3
Анастасия Гореева
Московская область
+36.0
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