Дербушева назвала атмосферу на Спартакиаде очень праздничной

Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024. Первое место в ней заняла Виктория Сливко из Тюменской области. Биатлонистка Тамара Дербушева пришла к финишу 14-й. Сама спортсменка заявила, что подобраться ближе к пьедесталу пока не удаётся.
«Очень классная атмосфера. Болельщики кричат по всей дистанции. Очень празднично. Здесь всё нравится!
Дистанция достаточно сложная. Сразу уходим в подъём. Особенно если делать штрафные круги.
Сбор в Сочи повлиял на результаты в Златоусте? Нет. Думаю, основная причина в ошибках на рубеже. Поэтому и не удаётся подобраться поближе. Сегодня для этого была спокойная погода, но не удаётся пока самой подобраться», — передаёт слова Дербушевой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.
- 11 февраля 2024
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