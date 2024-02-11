Дербушева назвала атмосферу на Спартакиаде очень праздничной

Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024. Первое место в ней заняла Виктория Сливко из Тюменской области. Биатлонистка Тамара Дербушева пришла к финишу 14-й. Сама спортсменка заявила, что подобраться ближе к пьедесталу пока не удаётся.

«Очень классная атмосфера. Болельщики кричат по всей дистанции. Очень празднично. Здесь всё нравится!

Дистанция достаточно сложная. Сразу уходим в подъём. Особенно если делать штрафные круги.

Сбор в Сочи повлиял на результаты в Златоусте? Нет. Думаю, основная причина в ошибках на рубеже. Поэтому и не удаётся подобраться поближе. Сегодня для этого была спокойная погода, но не удаётся пока самой подобраться», — передаёт слова Дербушевой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.