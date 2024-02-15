Сборная Франции выиграла сингл-микст на чемпионате мира, Норвегия с Йоханнесом Бё — 3-я

В Нове-Место (Чехия) прошла одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) в рамках чемпионата мира – 2024 по биатлону. Престижный титул завоевала сборная Франция. Вторыми финишировали итальянцы. Тройку призёров замкнула команда Норвегии.
Стоит отметить, что триумфатор этого ЧМ Йоханнес Бё в свой последний этап передал эстафету Ингрид Ландмарк Тандреволд первым, однако коллега не смогла закрепить успех: она провалила заключительную стойку и зашла на штрафной круг, тем самым лишив команду шансов на золото.
Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Одиночная смешанная эстафета, 2 x 6 + 2 x 7.5 км
1. Франция (Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно) — 36.21,7 (0 штрафных кругов + 3 промаха)
2. Италия (Томмазо Джакомель, Лиза Виттоцци) — отставание 24,6 секунды (0 + 5).
3. Норвегия (Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд) + 27,4 (1 + 4).
Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.
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