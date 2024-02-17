Гербулова подарила белорусским спортсменкам талисманы Спартакиады-2024

Российская биатлонистка Наталья Гербулова подарила белорусским спортсменкам талисманы со Спартакиады сильнейших — 2024, которые дарят на награждении только российским спортсменкам. Она заявила, что не хочет, чтобы кто-то оставался без сувениров.

«Не хочу никого обвинять, но белорусы старались. У Динары сын, у Ани дочка, у Ирины дочка. Они все мечтали об этих талисманах со Спартакиады. Конечно, не очень приятно, что они их не получили. Отдала свои талисманы. Я вчера выиграла талисман, у меня детей пока нет (смеётся), поэтому так», — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня завершилась женская эстафета 4х6 км. По её результатам сборная Беларуси стала третьей, однако белорусские спортсмены на Спартакиаде сильнейших — 2024 участвуют вне общего зачёта.

Первое место у женской сборной Свердловской области.