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Гербулова подарила белорусским спортсменкам талисманы Спартакиады-2024

Гербулова подарила белорусским спортсменкам талисманы Спартакиады-2024
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Российская биатлонистка Наталья Гербулова подарила белорусским спортсменкам талисманы со Спартакиады сильнейших — 2024, которые дарят на награждении только российским спортсменкам. Она заявила, что не хочет, чтобы кто-то оставался без сувениров.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Женщины. Эстафета 4x6 км
17 февраля 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Свердловская область
2
Красноярский край
3
Беларусь

«Не хочу никого обвинять, но белорусы старались. У Динары сын, у Ани дочка, у Ирины дочка. Они все мечтали об этих талисманах со Спартакиады. Конечно, не очень приятно, что они их не получили. Отдала свои талисманы. Я вчера выиграла талисман, у меня детей пока нет (смеётся), поэтому так», — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня завершилась женская эстафета 4х6 км. По её результатам сборная Беларуси стала третьей, однако белорусские спортсмены на Спартакиаде сильнейших — 2024 участвуют вне общего зачёта.

Первое место у женской сборной Свердловской области.

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