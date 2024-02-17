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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
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Мужская сборная Швеции победила в эстафете на ЧМ-2024, норвежцы стали вторыми

Мужская сборная Швеции победила в эстафете на ЧМ-2024, норвежцы стали вторыми
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Сборная Швеции победила в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024. Спортсмены прошли дистанцию за 1 час 16 минут и 22,6 секунды, ни разу не зайдя на штрафной круг и использовав девять дополнительных патронов на стрельбе.

Вторыми стали норвежцы, которые на финише вырвали серебро у сборной Франции. Норвежская команда уступила шведам 11,8 секунды с четырьмя штрафными кругами и 11-ю дополнительными патронами, французы проиграли победителям 12,8 секунды (3 штрафных круга и 13 дополнительных патронов).

Отметим, что до финальной стрельбы команда Норвегии была в лидерах, имея минутное преимущество, однако на восьмом огневом рубеже Ветле Шоста Кристиансен зашёл на три штрафных круга.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место
Мужчины. Эстафета

1. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) — 1:16:22,6 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).
2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — отставание 11,8 секунды (4 + 11).
3. Франция (Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) + 12,8 (3 + 13).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция
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Новости. Биатлон
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