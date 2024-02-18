Смольский поблагодарил сборную Башкортостана за решение отдать бронзовые медали Беларуси

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский поблагодарил сборную Башкортостана за решение отдать бронзовые медали Спартакиады спортсменам из Беларуси. В воскресенье, 18 февраля, Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский стали третьими в эстафетной гонке на Спартакиаде в Златоусте (Челябинская область), но официально не попали в число призёров.

«Сложные были эмоции, непонятные. Мы уже приняли те правила, что мы не награждаемся медалями, и тут получилось, что команда Башкортостана награждает нас своими медалями. Это очень взрослый, мужской и человечный поступок. Я поступил бы также. Огромное им спасибо», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Сегодня, 18 февраля, завершилась зимняя Спартакиада сильнейших — 2024. Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) по 16 олимпийским видам спорта. Победу в медальном зачёте одержала команда Москвы, завоевавшая 18 золотых медалей, 19 — серебряных и 14 — бронзовых.