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Йоханнес Бё победил в масс-старте на ЧМ по биатлону, Андрей Расторгуев стал вторым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, победил в масс-старте, проходившем в заключительный день чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Спортсмен по ходу дистанции допустил один промах на стартовой стрельбе.

Вторым к финишу пришёл латвиец Андрей Расторгуев, двукратный чемпион Европы, который уступил победителю гонки 15,1 секунды. Биатлонист справился со стрельбой на всех четырёх огневых рубежах.

Замкнул тройку лидеров француз Кентен Фийон Майе, двукратный олимпийский чемпион. Спортсмен проиграл Йоханнесу Бё ровно 33 секунды с одной ошибкой на стрельбе.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 34:50,2 (один штрафной круг).

2. Андрей Расторгуев (Латвия) — отставание 15,1 секунды (0).

3. Кентен Фийон Майе (Франция) +33,0 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.