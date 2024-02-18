Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё победил в масс-старте на ЧМ по биатлону, Андрей Расторгуев стал вторым

Йоханнес Бё победил в масс-старте на ЧМ по биатлону, Андрей Расторгуев стал вторым
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, победил в масс-старте, проходившем в заключительный день чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Спортсмен по ходу дистанции допустил один промах на стартовой стрельбе.

Вторым к финишу пришёл латвиец Андрей Расторгуев, двукратный чемпион Европы, который уступил победителю гонки 15,1 секунды. Биатлонист справился со стрельбой на всех четырёх огневых рубежах.

Замкнул тройку лидеров француз Кентен Фийон Майе, двукратный олимпийский чемпион. Спортсмен проиграл Йоханнесу Бё ровно 33 секунды с одной ошибкой на стрельбе.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 34:50,2 (один штрафной круг).
2. Андрей Расторгуев (Латвия) — отставание 15,1 секунды (0).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) +33,0 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 февраля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
34:50.2
2
Андрей Расторгуев
Латвия
+15.1
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+33.0
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android