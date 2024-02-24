В Польше заявили о желании принять этап Кубка мира по биатлону

Руководители спортивного центра в Якушице (Польша) заявили о своём желании принять в будущем этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщил Ежи Михалак, руководитель Нижнесилезского научно-инновационного парка, управляющий комплексом в Якушице.

Ранее в Нижней Силезии проходили этапы Кубка мира по лыжным гонкам в 2012 и 2014 годах. Открытый в 2022 году центр в Якушице уже принимал чемпионат Европы среди юниоров, теперь на дальнейшее развитие центра для получения лицензии на проведение более крупных соревнований выделено около € 58 млн. Действующая лицензия центра позволяет принимать чемпионаты Европы среди взрослых, чемпионаты мира среди юниоров, а также этапы Кубка IBU.

«Ни одно другое заведение в Польше не имеет подобных лицензий. Для организации самых престижных соревнований, в том числе Кубка мира, нам необходимо установить систему оснежения, построить снежный склад и расширить трассы, ведь у нас уже есть информация от IBU о том, что спортивный центр, стадион и стрельбище отвечают их требованиям», — приводит слова Михалака о планах центра издание Sportowe Fakty.

Ранее до уровня Кубка мира добрался Отепя (Эстония), где в 2027 году пройдёт чемпионат мира по биатлону.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.