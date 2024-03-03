Евгений Сидоров стал победителем финальной гонки Кубка России по биатлону

Чемпион Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Сидоров выиграл заключительную гонку Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024.

На последних метрах гонки преследования стреляющий лыжник из Красноярского края убежал от Антона Бабикова, который впоследствии стал вторым. Чемпион мира 2017 года проиграл лидеру 2,2 секунды на финише. Третье место у Ильназа Мухамедзянова. Его отставание составило 4,8 секунды.

Финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе. Гонка преследования. Мужчины. Результаты:

1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 34.36,7.

2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +2,2 секунды.

3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) +4,8.

4. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +41,3.

5. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +49,2.

6. Карим Халили (Москва) +49,5.

Напомним, победителем общего зачёта Кубка России по биатлону стал Эдуард Латыпов.