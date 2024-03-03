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Евгений Сидоров выиграл пасьют на этапе Кубка России в Уфе, Бабиков — второй, Мухамедзянов — третий

Евгений Сидоров стал победителем финальной гонки Кубка России по биатлону
Евгений Сидоров
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Чемпион Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Сидоров выиграл заключительную гонку Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024.

На последних метрах гонки преследования стреляющий лыжник из Красноярского края убежал от Антона Бабикова, который впоследствии стал вторым. Чемпион мира 2017 года проиграл лидеру 2,2 секунды на финише. Третье место у Ильназа Мухамедзянова. Его отставание составило 4,8 секунды.

Финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе. Гонка преследования. Мужчины. Результаты:

1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 34.36,7.
2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +2,2 секунды.
3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) +4,8.
4. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +41,3.
5. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +49,2.
6. Карим Халили (Москва) +49,5.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2023/24. Финал, Уфа
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
03 марта 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Евгений Сидоров
Красноярский - Ленинградская
34:36.7
2
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+2.2
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+4.8

Напомним, победителем общего зачёта Кубка России по биатлону стал Эдуард Латыпов.

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