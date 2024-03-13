Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тренер Гараничева рассказал, чем биатлонист хотел бы заниматься после окончания сезона

Тренер Гараничева рассказал, чем биатлонист хотел бы заниматься после окончания сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер бронзового призёра Олимпиады в Сочи Максим Кугаевский рассказал, чем хотел бы заниматься Евгений Гараничев после завершения карьеры в спорте.

«Его статус ещё не определён, но у него есть большое желание помогать молодым лыжникам и биатлонистам, особенно из малообеспеченных семей. Он хочет курировать это направление в Тюменской области, работать со спортсменами на клубном юношеском уровне, помогать талантам пробиваться наверх, чтобы они смогли добиться больших высот в спорте», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Отметим, что и сам спортсмен говорил, что не уйдёт совсем из спорта, а будет искать себя в другом амплуа.

Материалы по теме
Гараничев — о завершении карьеры: продолжу пытаться найти себя в спорте в другом амплуа

Отметим, ранее Гараничев рассказал, что впервые задумался о завершении карьеры после чемпионата России в Ханты-Мансийске, но объявление об этом сделал только сейчас, потому что требовалось время на обдумывание.

Материалы по теме
Гараничев рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры
Призёр ОИ-2014 биатлонист Евгений Гараничев завершит карьеру по окончании сезона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android