Тренер Гараничева рассказал, чем биатлонист хотел бы заниматься после окончания сезона

Тренер бронзового призёра Олимпиады в Сочи Максим Кугаевский рассказал, чем хотел бы заниматься Евгений Гараничев после завершения карьеры в спорте.

«Его статус ещё не определён, но у него есть большое желание помогать молодым лыжникам и биатлонистам, особенно из малообеспеченных семей. Он хочет курировать это направление в Тюменской области, работать со спортсменами на клубном юношеском уровне, помогать талантам пробиваться наверх, чтобы они смогли добиться больших высот в спорте», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Отметим, что и сам спортсмен говорил, что не уйдёт совсем из спорта, а будет искать себя в другом амплуа.

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Отметим, ранее Гараничев рассказал, что впервые задумался о завершении карьеры после чемпионата России в Ханты-Мансийске, но объявление об этом сделал только сейчас, потому что требовалось время на обдумывание.