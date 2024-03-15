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Кубок мира, девятый этап, мужчины: во сколько начнётся спринт, где смотреть

Кубок мира, девятый этап, мужчины: во сколько начнётся спринт, где смотреть
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Сегодня, 15 марта, в Канморе (Канада) пройдёт мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся в 19:40 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом этой гонки.

Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Канмор.
Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист

9. Йоханнес Кюн (Германия).
14. Мартин Понсилуома (Швеция).
16. Тарьей Бё (Норвегия).
20. Бенедикт Долль (Германия).
24. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
27. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
31. Йоханнес Бё (Норвегия).
36. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).
42. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
52. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Мужчины. 10 км Спринт
15 марта 2024, пятница. 19:40 МСК
Не началось

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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