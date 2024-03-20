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Биатлонист Емерхонов переболел перед этапом чемпионата России в Тюмени

Биатлонист Емерхонов переболел перед этапом чемпионата России в Тюмени
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Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что подготовка идёт своим чередом, но один из биатлонистов Евгений Емерхонов заболел уже во время подготовки к этапу в Тюмени.

«Наша команда с 10 марта находится на сборе в Тюмени, где готовится к чемпионату России. Пока все ребята в хорошем состоянии, за исключением того, что переболел Евгений Емерхонов. В этом году он постоянно болеет, но сейчас вроде поправился и уже тренируется. Надеюсь, будет готов к стартам», — приводит слова Каминского Metaraitings.

Отметим, 24-летний спортсмен представляет Республику Татарстан и занимает 16-е место в общем зачёте.

В конце 2023 года Емерхонов был в числе биатлонистов, которые перестали получать зарплату от Минспорта.

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Напомним, чемпионат России по биатлону проходит в три этапа. С 11 по 14 января – в Чайковском, а с 23 по 31 марта – в Тюмени. Он будет только по олимпийским дисциплинам. Заключительный этап пройдёт в Увате, там будут проводиться соревнования по марафонам 4 и 5 апреля.

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