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Лукас Хофер выиграл спринт на чемпионате Италии, Томмазо Джакомель стал третьим

Лукас Хофер выиграл спринт на чемпионате Италии, Томмазо Джакомель стал третьим
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Итальянский биатлонист Лукас Хофер, двукратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратный призёр чемпионатов мира, выиграл спринт на чемпионате Италии — 2024. Спортсмен допустил по ходу дистанции два промаха на огневых рубежах, но на финише на 41,8 секунды опередил ставшего вторым Дидье Биона (один промах).

Замкнул тройку сильнейших в мужской гонке лидер мужской сборной Италии на Кубке мира Томмазо Джакомель: он проиграл Хоферу 47,5 секунды с двумя штрафными кругами.

Женскую гонку выиграла Ребекка Пасслер, которая допустила только одну ошибку при стрельбе. Второй стала Микела Каррара, уступившая победительнице 50,3 секунды с двумя промахами, третьей к финишу пришла Самуэла Комола (+53,0, без штрафных кругов).

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