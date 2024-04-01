Штрелов и Фойгт — лучшие стрелки Кубка мира сезона-2023/2024

Немецкие биатлонисты Юстус Штрелов и Ванесса Фойгт стали самыми меткими стрелками на Кубке мира сезона-2023/2024, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Штрелов, ставший 14-м в общем зачёте Кубка мира среди мужчин по итогам сезона, поразил 467 из 497 мишеней. Средний показатель точности стрельбы спортсмена составил 93,9%. Словенский биатлонист Матич Репник стал самым точным биатлонистом в сезоне, поразив 39 из 40 мишеней, однако он участвовал только в трёх гонках Кубка мира в нынешнем сезоне. Вторым по этому показателю стал украинец Артём Тищенко (90,9%, 150/165). Третье место среди лучших стрелков сезона занял чешский биатлонист Витезслав Горниг (90,6%, 223/246).

Лучшей среди женщин в стрельбе стала Ванесса Фойгт, занявшая восьмое место в общем зачёте Кубка мира. Спортсменка поразила 503 из 540 мишеней (93,1%). Лучший процент (93,3%) на стрельбе показала немка Анна Вайдель, однако она завершила выступления в январе из-за проблем со здоровьем. Второе место в рейтинге лучших стрелков заняла француженка Лу Жанмонно (91,7%, 481/524). Аналогичный процент показала гренландская биатлонистка Укалек Слеттемарк (91,7%, 111/121).