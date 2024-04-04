Поршнев: доволен вторым местом в марафоне. Понимал, что могу бороться

Призёр чемпионата мира 2019 года российский биатлонист Никита Поршнев высказался о своём выступлении в марафоне на 40 км на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Увате. Спортсмен занял второе место, допустив семь промахов, и отметил, что доволен результатом соревнований.

«Я традиционно неплохо бегаю длинные дистанции, даже мой личный тренер говорит, что у меня средняя дистанционная скорость неплохая. Я понимал, что могу бороться. Спасибо всей нашей команде, руководству, тренерам и специалистам. Получилось под конец сезона выиграть несколько медалей. Надеюсь, в следующем году будет ещё лучше. Доволен вторым местом, это очень хорошо для меня сегодня», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победителем марафона на чемпионате России стал биатлонист Карим Халили, третье место занял Иван Колотов. Завтра, 5 апреля, в Увате пройдёт женская гонка на 30 км.