Кристина Резцова не примет участия в финале Кубка Содружества по биатлону

Российская биатлонистка, призёр Олимпийских игр 2022 года Кристина Резцова не будет участвовать в финале Кубка Содружества — 2023/2024 в Мурманске, который пройдёт с 12 по 14 апреля.

«В Мурманск на финал Кубка Содружества я не еду. Теперь буду готовиться к следующему сезону – сил и мотивации более чем достаточно», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой после окончания Югорского марафона.

Отметим, что Кристина Резцова стала победительницей 11-го Югорского лыжного марафона.

В общем зачёте Кубка Содружества россиянка набрала 90 очков и находится на 44-м месте. Лидером соревнований является Виктория Сливко. В её активе 840 баллов. На втором месте — Ирина Казакевич (819), третья — Тамара Дербушева (812).