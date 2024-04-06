Резцова: конец сезона выдался для меня лучше, чем начало, и это не может не радовать

Российская биатлонистка, призёр Олимпийских игр 2022 года Кристина Резцова заявила, что концовку сезона она провела намного лучше, чем начало.

«Мне пришлось выбирать, бежать биатлонный марафон в Увате или Югорский. Выбрала здесь, в Ханты-Мансийске. Вообще, я ни разу в жизни не бегала марафонский масс-старт в биатлоне. Попробовать хочется, но там восемь рубежей, боюсь устать на штрафном круге. В Мурманск на финал Кубка Содружества я не еду.

Если подводить итоги – конец сезона выдался для меня лучше, чем начало, и это не может не радовать. До чемпионата России было настроение недосказанности самой себе. Я вроде и готовилась, и рваный подготовительный период получился. Чемпионат России сложился хорошо, я немного выдохнула, все моменты рабочие. Теперь буду готовиться к следующему сезону – сил и мотивации более чем достаточно», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, сегодня, 6 апреля, в Ханты-Мансийске в рамках 11-го Югорского лыжного марафона состоялась гонка на 50 км свободным стилем. В женском зачёте победу одержала Кристина Резцова. Её результат — 2 часа 3 минуты 14 секунд.