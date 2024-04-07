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Алина Кудисова стала третьей в гонке на 50 км классическим стилем на Югорском марафоне

Алина Кудисова стала третьей в гонке на 50 км классическим стилем на Югорском марафоне
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Российская биатлонистка Алина Кудисова завоевала бронзовую медаль Югорского лыжного марафона на дистанции 50 км классическим стилем. Спортсменка проиграла победительнице гонки, удмуртской лыжнице Лилии Васильевой, 6 минут и 7 секунд.

Второй в марафоне классикой стала Мария Козекаева. Лыжница отстала от Васильевой на финише на 2 минуты и 18 секунд.

Отметим, что в субботу, 6 апреля, Алина Кудисова стала второй в Югорском марафоне на 50 км свободным стилем.

Югорский марафон. Женщины. 50 км классическим стилем. Итоговое положение

1. Лилия Васильева (Республика Удмуртия) — 2:32.13,0.
2. Мария Козекаева (Нижегородская область) — отставание 2 минуты и 18 секунд.
3. Алина Кудисова (ХМАО — Югра) + 6 минут и 7 секунд.

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