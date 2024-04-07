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Алина Кудисова стала третьей в гонке на 50 км классическим стилем на Югорском марафоне

Российская биатлонистка Алина Кудисова завоевала бронзовую медаль Югорского лыжного марафона на дистанции 50 км классическим стилем. Спортсменка проиграла победительнице гонки, удмуртской лыжнице Лилии Васильевой, 6 минут и 7 секунд.

Второй в марафоне классикой стала Мария Козекаева. Лыжница отстала от Васильевой на финише на 2 минуты и 18 секунд.

Отметим, что в субботу, 6 апреля, Алина Кудисова стала второй в Югорском марафоне на 50 км свободным стилем.

Югорский марафон. Женщины. 50 км классическим стилем. Итоговое положение

1. Лилия Васильева (Республика Удмуртия) — 2:32.13,0.

2. Мария Козекаева (Нижегородская область) — отставание 2 минуты и 18 секунд.

3. Алина Кудисова (ХМАО — Югра) + 6 минут и 7 секунд.