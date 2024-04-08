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«Ситуация двоякая». Слепцова ответила на вопрос, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду

«Ситуация двоякая». Слепцова ответила на вопрос, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду
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Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова высказалась о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Одно дело – это поехать на Олимпиаду, а другое – находиться там. На открытие нельзя, на закрытие нельзя, на тебя будут смотреть как на врага народа. Я представляю, что это такое: у нас была подобная ситуация в 2008-м году на чемпионате мира после дисквалификации наших. Это всё давит. Если спортсмен морально и психологически готов к этому, то нужно ехать. Кто-то говорит не ехать, кто-то говорит ехать – хочется им сказать: «Дайте выбор спортсмену – это его жизнь, судьба. Он хочет завоевать медаль, может у него больше и не будет такой возможности». А с другой стороны, должна решать федерация.

Меня много спрашивают об этой ситуации, я изначально топила за то, что надо ехать. Это Олимпиада, это спорт, и он вне политики, ничего не должно касаться. Но все уже всё смешали и уже не понятно, что делать. Поехала бы я? Одна же я не могу поехать (смеётся). Если бы выступала вся команда, то конечно, поехала бы, но одна я не могу поехать. Ситуация двоякая, в стране ситуация сложная. Они могут выступить на Олимпиаде в такой сложной ситуации, привезти медали. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос», — сказала Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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