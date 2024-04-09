Виттоцци: перед пасьютом в Канморе была встревожена, тренер и психолог пытались успокоить

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци высказалась о победе в общем зачёте Кубка мира сезона-2023/2024 и концовке сезона.

«Я много лет гналась за „Большим хрустальным глобусом“. Я приехала на этап Кубка мира в Канаду, зная, что не являюсь фавориткой. Конечно, я была нацелена на первое место, но у меня не было жёлтой майки, я не была лидером. Я знала, что в спринте нужно было разыграть свои карты по-другому. Преследование было очень трудным. Я была действительно напряжена и встревожена, потратила много энергии. Общалась с психологом, с тренером, они пытались меня немного успокоить. Несмотря ни на что, мне удалось выиграть эту гонку. Я была очень довольна. В масс-старте психологически было не так тяжело, но я всё же человек, поэтому это была, наверное, худшая моя гонка в сезоне», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.