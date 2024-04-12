Казакевич: хотела бы повторить опыт сборов с Бородавко

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, что хотела бы повторить опыт сборов со старшим тренером лыжной сборной России Юрием Бородавко.

«Я бы хотела повторить такие же сборы, но у нас есть стрельба, а лыжники проводят сборы там, где нет стрельбища. Для меня принесло большую пользу в техническом плане, но одного сбора мало. Если мне представится такая возможность, с удовольствием повторю этот опыт», — приводит слова спортсменки Metaratings.

Ирина Казакевич стала серебряным призёром спринтерской гонки в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Победительницей стала белорусская биатлонистка Анна Сола, а тройку призёров замкнула россиянка Наталья Гербулова. Соревнования там завершатся 14 апреля.