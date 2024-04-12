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Казакевич — о победе Лизы Виттоцци в тотале КМ: она большой молодец, смогла выстоять

Казакевич — о победе Лизы Виттоцци в тотале КМ: она большой молодец, смогла выстоять
Ирина Казакевич
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась мнением относительно победительницы общего зачёта Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024 итальянки Лизы Виттоцци.

«Она большой молодец. У неё не складывались предыдущие сезоны. Прошлый сезон получился у неё очень плохой, а тут она смогла реабилитироваться и показать прекрасную борьбу. В этом году в женском биатлоне пять-шесть человек могли бороться за победу в общем зачёте Кубка мира. Была очень плотная борьба, и это замечательно, потому что раньше были разборки между двумя спортсменами. В этом году Лиза смогла выстоять и забрать свой первый «Хрустальный глобус», — приводит слова спортсменки Metaratings.

Казакевич стала серебряным призёром спринтерской гонки в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Победительницей стала белорусская биатлонистка Анна Сола, а тройку призёров замкнула россиянка Наталья Гербулова. Соревнования там завершатся 14 апреля.

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