Пять самых больших побед в карьере Сергея Ковалёва

Ранним утром 3 февраля мск Сергей Ковалёв вернул себе титул чемпиона мира в полутяжёлом весе. В последние годы карьера россиянина была полна взлётов и падений. Будем откровенны, предыдущее возвращение пояса, когда Сергей победил Вячеслава Шабранского, а затем защитил титул в бою с Игорем Михалкиным, не убедило любителей бокса в восстановлении былых кондиций Ковалёва. Уровень оппозиции, при всём уважении, был не на должном уровне.

Крашер вернулся и сурово отомстил обидчику в Америке Сергей Ковалёв снова чемпион мира.

Триумф в бою с Элейдером Альваресом по-настоящему заставил поверить в то, что Крашер реанимировал карьеру. Успех в противостоянии с колумбийцем стал важнейшим на данном этапе карьеры Сергея. На его фоне вспоминаем и другие важные победы, определившие наследие одного из лучших боксёров в российской истории.

Сергей Ковалёв – Нэйтан Клеверли

17 августа 2013 года

Кардифф (Уэльс, Великобритания) – Motorpoint Arena

17 августа 2013 года – день, который дал большой импульс карьере Ковалёва. Тогда он впервые вышел на титульный бой. Противостоял ему британец Нэйтан Клеверли, для которого тот поединок был уже шестым в статусе чемпиона мира по версии WBO. 26-летний Клеверли к моменту встречи с Ковалёвым мог похвастать победами над Тони Беллью, Наджибом Мохаммеди и Томми Карпенси.

На Туманном Альбионе он воспринимался как один из самых многообещающих боксёров поколения. Видимо, полны уверенности в подопечном были и в команде Нэйтана, выбравшие Ковалёва в соперники на добровольную защиту титула. Стоит отметить, что букмекеры не были так оптимистичны, отдавая небольшое преимущество россиянину.

Ковалёв статус фаворита оправдал с лихвой. С первого раунда он принялся работать первым номером, обрушивая на Клеверли град ударов. В третьем раунде для хозяина ринга наступило начало конца. Если после первого нокдауна он сумел подняться достаточно быстро, то после второго едва дошёл до своего угла. В следующей трёхминутке Ковалёв добил деморализованного и потрясённого соперника и таким образом стал чемпионом мира. После того поражения Клеверли уже не вернулся на прежний уровень и завершил карьеру в возрасте 30 лет.

Сергей Ковалёв – Бернард Хопкинс

8 ноября 2014 года

Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) – Boardwalk Hall

После триумфа в противостоянии с Клеверли Ковалёв провёл несколько проходных защит титула, после чего получил бой с легендарным ветераном ринга Бернардом Хопкинсом. Этот поединок стал для Ковалёва знаковым не только потому, что ему впервые довелось подраться с настолько именитым соперником. В ринге с Хопкинсом Сергею наконец выпала возможность объединить мировые титулы.

«Я не верю! Серёга не мог». Экс-тренер Ковалёва — про обвинения боксёра Аброр Турсунпулатов работал с Ковалёвым в период, когда тот, по сообщениям американских СМИ, напал на женщину.

БиХоп выходил на эту встречу, обладая титулами по версии IBF и WBA. Перед поединком соперники устроили небольшой трешток, подогревая зрительский интерес. Хопкинс обещал в очередной раз удивить фанов и победить в почти 50-летнем возрасте, ну а Ковалёв намеревался оправдать статус фаворита, который выписывали ему в букмекерских конторах.

К сожалению для любителей интриги, конкурентного боя боксёры не показали. Сергей доминировал на протяжении всех 12 раундов. В первом раунде ему удалось отправить американца в нокдаун, а остальную часть боя американец протирал канаты, в основном демонстрируя навыки в обороне. В итоге Крашер победил с разгромным счётом на карточках всех судей и стал чемпионом мира сразу по трём версиям.

Сергей Ковалёв – Жан Паскаль

14 марта 2015 года

Монреаль (Канада) – Bell Center

Победив Хопкинса, команда Ковалёва не стала откладывать возвращение боксёра на ринг. Сразу вслед за успехом в противостоянии с Палачом россиянину организовали поединок с экс-чемпионом мира Жаном Паскалем из Канады.

Скептики, которые всё ещё сомневались в Ковалёве и подвергали сомнению уровень его прежней оппозиции, рассматривали встречу с Паскалем в качестве лакмусовой бумажки, полагая, что здесь Крашер всё же сбавит обороты.

Месть по-русски. Как отечественные боксёры проводили реванши Дилогия с Элейдером Альваресом станет для Сергея Ковалёва четвёртой в карьере.

14 марта 2015 года Сергей уверенно победил Паскаля. Уже в третьем раунде он отправил канадца в нокдаун, после чего на протяжении следующих раундов, обрабатывал соперника тяжёлыми серийными ударами. В середине боя хозяину ринга удалось немного огрызнуться, что, впрочем, скорее раззадорило россиянина. В восьмом раунде Паскаль, стоя у канатов, перестал отвечать на град ударов соперника, заставив рефери остановить бой. В 2016 году Ковалёв дал неугомонному канадцу реванш, победив ещё более убедительно.

Сергей Ковалёв – Вячеслав Шабранский

25 ноября 2017 года

Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США) – Madison Square Garden

Выше уже говорилось, что победа над Шабранским — не самый главный успех в карьере Ковалёва. Но всё-таки для Сергея этот бой имел особенное значение. Дело в том, что на поединок с украинцем Крашер вышел впервые после двух поражений кряду от Андре Уорда, и на тот момент сложно было ответить на вопрос, есть ли у Сергея настоящая мотивация продолжать карьеру и не являются ли обещания вернуться в топ дивизиона дежурными фразами.

Но события в ринге показали, что в Ковалёве ещё остался порох, хотя надо признать, что россиянину идеально подходила манера ведения боя Шабранского. Вячеслав, не обладающий выдающейся техникой, решил зарубиться с Сергеем и был наказан всего лишь за два раунда.

Победа была важна не только с точки зрения психологии, но и принесла практический эффект. На кону встречи стоял титул чемпиона мира по версии WBO, оставленный вакантным после завершения карьеры Андре Уордом. Таким образом, Ковалёв впервые вернул титул.

Сергей Ковалёв взял реванш у Элейдера Альвареса! Как это было Крашер сломал своего обидчика во втором бою!

Сергей Ковалёв – Элейдер Альварес

2 февраля 2019 года

Фриско (штат Техас, США) – Ford Center

События боя ещё свежи в памяти всех болельщиков. Эта встреча встала в ряд других определяющих в карьере Ковалёва. Поражение в первом противостоянии с Альваресом стоило Сергею не только пояса чемпиона мира, но и заставило экспертов заговорить о том, что Ковалёву пора уходить из бокса.

Нокаут в августе 2018 года действительно был очень жёстким. По горячим следам и сам Ковалёв заговорил об уходе из спорта. Но переосмыслив всё, Крашер принял решение воспользоваться правом на реванш. Как все прекрасно видели, из неудачи в бою с Элейдером он вынес урок, выполнив домашнюю работу на отлично.

Альварес был разобран на запчасти и выглядел в бою с Ковалёвым очень примитивно. Ну а убедительный бокс в исполнении Сергея снова заставил всех скептиков замолчать. Теперь команда чемпиона из России будет работать над объединительным поединком для своего клиента. Напомним, что другими чемпионами в этой весовой категории являются Дмитрий Бивол (WBA), Александр Гвоздик (WBC) и Артур Бетербиев (IBF).