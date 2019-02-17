Российские тяжеловесы продолжают проигрывать в США

На этот раз не повезло Виталию Минакову. Поражение от Конго – первое в его карьере.

6 октября в Лас-Вегасе должен был появиться российский претендент номер один на пояс UFC в тяжёлом весе. Александру Волкову оставалось менее 20 секунд до победы над тогдашним вторым номером рейтинга Дерриком Льюисом, но американец нашёл в себе резервы для удара, перечеркнувшего все наши надежды.

Льюис уничтожил Волкова. До победы Саша недотерпел 15 секунд Титульник откладывается.

Спустя чуть больше месяца свой дебют в американской компании UFC (на турнире в Китае 24 ноября) провалил экс-чемпион Fight Nights Global в тяжёлом весе Сергей Павлович. В первом бою на новом месте работы Павловичу достался грозный и опытный Алистар Оверим. До того поединка многие у нас в стране записали голландца в список пробитых, доживающих спортивный век ветеранов. Но Овериму хватило менее четырёх с половиной минут, чтобы «удосрочить» свежего и перспективного бойца из России.

В конце прошлого месяца всего за 35 секунд в нокаут улетает лицо российских ММА – Фёдор Емельяненко. На него в поединке против Райана Бейдера ставили не многие, но даже родственники американца вряд ли верили, что их парень разберётся с Последним Императором одной левой (буквально).

В эти выходные сразу два видных тяжеловеса из России собирались восстанавливать престиж нашей страны в клетке Bellator. Сергею Харитонову в соперники достался Мэтт Митрион, известный российскому зрителю благодаря победе над Фёдором Емельяненко в 2017 году. Поединок Митриона и Харитонова закрывал программу первого из двух турниров Bellator, поставленных на этот уик-энд.

Bellator 215

Мэтт Митрион (13-6) — Сергей Харитонов (28-6)

Где: Анкасвилль, штат Коннектикут, США

Когда:15 февраля

Результат: поединок был признан не состоявшимся

Сложно описывать бой, который признали несостоявшимся из-за эпизода, случившегося уже на 15 секунде. При одном из первых сближений в центре клетки Митрион бросил внутренний лоу-кик под левую ногу Харитонова, но вместо бедра Сергея, влепил тому в район паха. Россиянин был вынужден взять паузу, в течение которой он так и не смог толком подняться на ноги. Речи о продолжении боя и быть не могло – Харитонова унесли из клетки на носилках, а Митрион позже очень долго извинялся.

«Очень жаль. Сергей, ты легенда. Мне не верится, что такое могло произойти. Чувствую себя совершенно ужасно. Я сказал Скотту Кокеру, что готов подраться на следующем турнире, если кто-то из его участников заболеет или что-то в этом роде. Мне очень жаль, что всё это произошло. Сергей, прошу у тебя извинений ещё раз, брат», — рассказал Митрион в «Инстаграме».

Действительно жаль, что мы так и не увидели реально интригующий поединок двух сильных ударников. Но спустя какое-то время Харитонов и Митрион наверняка подерутся. С будущим Сергея всё более-менее понятно. Чего не скажешь о Виталии Минакове, который вышел в клетку Bellator спустя сутки после Харитонова.

Бойцу из Брянска предстояло вернуться в компанию, где он когда-то был чемпионом. За почти пять лет, что Минаков дрался за пределами Bellator, он так и не проиграл. Потому матчмейкеры для возвращения дали Виталию бой за звание претендента № 1. Символично, что за этот статус россиянин дрался с Чейком Конго, французским тяжеловесом, которого Минаков победил в 2014 году, уходя из Bellator.

Харитонов попробует огорчить тяжеловеса, которого не любит вся Россия А Минаков вернётся в Bellator, чтобы снова стать чемпионом.

Первый раунд стал самым удачным отрезком боя для российского экс-чемпиона. Минаков уверенно контролировал клетку, атаковал и наращивал преимущество. Возможно, это стоило Виталию чуть больших сил, чем он рассчитывал, ведь во второй пятиминутке предпочтительнее выглядел уже Конго. Всё так же работая на отходе, Чейк бил чуть точнее и не позволял Минакову перевести себя на землю.

Третий раунд стал самым сложным в этом бою для оценки. С одной стороны, Минаков может записать на свой счёт две минуты уверенного контроля сверху, пусть и действовал Виталий в том эпизоде не особо активно: мало бил, не улучшал позицию и под конец пятиминутки всё же позволил сопернику встать. С другой, финальная атака Конго стала, возможно, ярчайшим моментом всего поединка.



(21-1) — Чейк Конго (30-10-2)

Где: Анкасвилль, штат Коннектикут, США

Когда:16 февраля

Результат: победа Конго единогласным решением судей Bellator 216 Виталий Минаков (21-1) — Чейк Конго (30-10-2)Где: Анкасвилль, штат Коннектикут, СШАКогда:16 февраляРезультат: победа Конго единогласным решением судей

В итоге судьи отдали победу французу, и бесспорным это решение не назовёшь. Особенно удивила оценка 30-27 (3:0 по раундам) от одного из боковых. Если Конго и выиграл бой, то уж точно не с таким превосходством. Как бы то ни было, Виталий Минаков потерпел своё первое поражение в карьере и теперь ему предстоит много работы, чтобы вернуться на былые позиции. Вероятно, неудача в крайнем поединке пойдёт на пользу талантливому российскому тяжеловесу, и уже в следующем бою мы увидим совершенно нового Минакова.

А что касается неприятной для российских тяжеловесов серии, то буквально через два месяца одному из них предоставится шанс перевернуть ситуацию. 20 апреля Александр Волков выйдет в клетку с Алистаром Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге, и это будет прекрасный день, чтобы начать всё заново.