Кейн Веласкес проиграл за 26 секунд. И ради этого мы ждали его 3 года?

Поговорим о минувших выходных. В пятницу Сергей Харитонов пропустил болезненный удар в пах и сошёл с боя с Митрионом уже на 15-й секунде. В субботу Виталий Минаков показал, вероятно, слабейшее выступление за долгое время и впервые в карьере проиграл. В воскресенье Кейн Веласкес, легенда тяжёлого веса UFC, наконец-то вернулся в клетку спустя три года травм и переговоров о контракте, но пробыл в октагоне чуть меньше 30 секунд: молодой соперник Фрэнсис Нганну встретил ветерана результативным апперкотом при первом же сближении и провёл быстрое добивание.

О выступлениях россиян «Чемпионат» уже рассказал.

Российские тяжеловесы продолжают проигрывать в США На этот раз не повезло Виталию Минакову. Поражение от Конго – первое в его карьере.

Возвращение Кейна Веласкеса ждали в основном те, кто узнал о ММА гораздо раньше 6 октября 2018 года. Для хардкорных фанатов смешанных единоборств американский тяжеловес мексиканского происхождения был этаким мостиком между золотой эпохой и днём сегодняшним. По сути, Веласкес – единственный ветеран на сегодня, кого букмекеры реально могли поставить фаворитом в бою с молодым монстром вроде Фрэнсиса Нганну.



Видимо, в конторах тоже ждали того самого Кейна – с его бесконечным бензобаком, нечеловеческой агрессией и прессингом по нескольким направлениям на протяжении всего времени боя. Вероятно, Веласкес был неплохо подготовлен к первому с 2016 года выступлению, но показать этого так и не смог.

Первый же размен с зажатым возле сетки Нганну, похоже, закончился для двукратного чемпиона UFC новым долгосрочным простоем. Мало того что Веласкес рухнул в нокдаун от разящего короткого апперкота навстречу, так он ещё колено умудрился повредить в том эпизоде. О тяжести травмы пока новостей нет, но, учитывая мощь Кейна, это вполне может быть что-то серьёзное. Тут очень хотелось бы ошибиться.

Любимый тяжеловес Фёдора Емельяненко возвращается спустя три года Дождались! Кейн Веласкес снова в деле.

Так или иначе, никто не увидел реальной силы сегодняшнего Веласкеса. Сам Кейн утверждает, что подготовка прошла замечательно и он ощущал себя спокойно и уверенно в бою.



«Я просто не могу поверить, что это произошло. У меня был отличный тренировочный лагерь. Всё, что я говорил о том, насколько сильным себя чувствовал, было правдой. Я чувствовал себя прекрасно, расслабился, сделал шаг левой ногой, что-то выскочило, а затем, когда я попытался сделать ещё один шаг, это вывело меня.

Выходя на бой, я был на сто процентов здоровым, на сто процентов готовым, и я просто не могу в это поверить. Это сложно. Но это спорт. Это то, что мы делаем. Вот что иногда случается. Это расстраивает. Это было колено. Он даже не коснулся меня. Это было просто колено. Как только я почувствовал, как подкосилось колено, не мог поверить, что это произошло», — сказал Веласкес после поражения.



Колено, судя по записи, подкосилось после пропущенного от Нганну удара в челюсть. Вероятно, Кейн просто «выключился» в тот момент, отчего и не помнит некоторых событий боя. Такую версию скромно высказал победитель главного боя турнира в Финиксе.

«Колено Веласкеса сложилось после апперкота в его челюсть. Можете посмотреть запись и убедиться в этом. Может быть, поэтому колено и сломалось, потому что он сложился. Я не сразу почувствовал, что попал по нему тем апперкотом, потому что я нанёс много ударов. Когда он упал, я понял, что попал, потому как он падал. Он на секунду лёг, и тогда я нанёс добивающие удары», — вспоминает свою победу Нганну.



Таким образом, Фрэнсис наверняка приблизил себя к уже второму титульнику. Ну, или как минимум к претендентскому реваншу со Стипе Миочичем, который всё выпрашивает бой с Даниэлем Кормье. Тот, кстати, высказался и о возможной встрече с Нганну. Ведь для Ди Си Кейна Веласкес больше, чем просто спарринг-партнёр. Тяжеловесы не один год близко дружат, потому Кормье, вероятно, захочет отомстить за товарища, проигнорировав варианты с третьим боем против Джонса или денежным шоу на пару с Броком Леснаром.



«Сейчас во мне говорят эмоции. Но Нганну не просил о нашем бое. Может быть, он сделает это позже. И если мы договоримся, то так я и сделаю. Я не буду биться с Нганну, я побью Нганну», — цитирует Кормье Lowkick MMA.



А Веласкесу, видимо, предстоит сделать ещё одну паузу, чтобы разобраться со здоровьем, которое он умудрился подорвать всего за 26 секунд боя. Радует, что Кейн говорит о желании драться и явно настроен вернуться в клетку снова. В этом случае для него (да и для всех нас) практически идеальным вариантом была бы четвёртая встреча с Джуниором дос Сантосом. Именно с бразильцем Веласкес когда-то устроил самое крутое противостояние в истории тяжёлого веса UFC. Анонс их нового боя стал бы шикарным подарком для всех фанатов ММА.