Проспекты-2019. Они готовы прийти на смену Усику, Ломе и Джошуа уже сегодня

Начало 2019 года ознаменовалось рядом громких боёв и, кроме того, анонсом нескольких больших поединков, в том числе с участием Энтони Джошуа, Александра Гвоздика и Сауля Альвареса. И пока действующие чемпионы готовятся к очередной защите званий, перспективные бойцы в разных весовых категориях «набивают» профессиональные рекорды, настраиваясь на решающий бросок в погоне за титулами. Рассказываем о тех, кто может побороться за звание лучших уже в ближайшем будущем.

Тогсцогт Нямбаярын

1-й номер в рейтинге WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг)

Тогсцогт Нябмаярын представляет экзотическую для профессионального бокса Монголию. В преддверии крупных любительских форумов многие вспоминают, что эта азиатская страна может похвастать неплохими боксёрами, но, когда речь заходит о профи боксе, все об этом как-то забывают.

Нямбаярын намерен сломать обидный для монгольских профессионалов стереотип. В любительском боксе он запомнился завоеванием серебряных наград на чемпионате мира 2009 года и на Олимпиаде-2012. Тогсцогт в обоих случаях на пути к финалу побеждал Мишу Алояну. С аматорской карьерой Нямбаярын решил попрощаться после Азиатских игр-2014 года.

Путь в профессионалах монгольский боксёр начал с подписания контракта с промоутерской компании Эла Хэймона. За последние без малого четыре года Тогсцогт провёл на рингах США 11 поединков, и выиграл все, причём в девяти случаях – досрочно. Отметим, что уже в десятом бою он встретился с экс-чемпионом мира Оскаром Эскандоном и справился с тем в трёх раундах. А в предыдущем бою потомок Чингисхана завоевал титул чемпиона мира по не самой престижной версии IBO, одолев решением судей Клаудио Марреро.

Нямбаярын рвётся к бою за полновесный титул чемпиона мира и если продолжит двигаться по линии WBC, то уже очень скоро получит возможность создать проблемы обладателю пояса Гэри Расселлу-младшему.

Шакур Стивенсон

9-й номер в рейтинге WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг)

Шакур Стивенсон первый американский боксёр с 2004 года, кому удалось вплотную подобраться к победе на Олимпиаде. В 2016 году Шакур остановился в шаге от триумфа на турнире в Рио-де-Жанейро, уступив в финале Робейси Рамиресу.

То выступление 19-летнего парня было оценено по достоинству, и промоутеры выстроились в очередь на подписание контракта с молодым талантом. Наиболее расторопным оказался Боб Арум и его Top Rank. Уже в апреле 2017 года Стивенсон дебютировал в профессионалах и с тех пор провёл 10 успешных боёв. На данный момент Бесстрашный входит в топ-15 по версиям сразу трёх престижных организаций и в теории может сразиться за титул. Очевидно, что опытный Боб Арум пока не будет бросать молодого проспекта под «танки», но уровень оппозиции Шакура продолжает расти.

Шакур Стивенсон Фото: Eric Francis/Getty Images

В минувшем бою он завоевал региональный титул по версии WBC, победив Джесси Росалеса, а уже 20 апреля Стивенсон встретится с экс-претендентом на пояс чемпиона мира Кристофером Диасом. Этот бой пройдёт в андеркарде поединка Теренс Кроуфорд – Амир Хан. Это будет не первый раз, когда Шакур выступит на столь крупном турнире. В прошлом он боксировал в андеркарде боя Василий Ломачено – Гильермо Ригондо. Это лишний раз подтверждает то, что в Top Rank вокруг 21-летнего боксёра строят большие планы.

Денис Беринчик

11-й номер в рейтинге WBO в лёгком весе (до 61,2 кг)

Казалось бы, имя Дениса Беринчика не на слуху. Но он попал в наш список по той простой причине, что также принадлежит к «золотому поколению» украинского бокса. 30-летний луганчанин вместе с Александром Усиком, Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком покорял любительские ринги и сумел завоевать серебряные награды чемпионата мира в Баку и Олимпийских игр в Лондоне.

Проблема профессиональной карьеры Беринчика в том, что, в отличие от большинства бывших товарищей по сборной, он не поехал в США, доверив развитие карьеры украинским промоутерам. И те откровенно сплоховали. За три с половиной года Денис провёл 10 поединков, девять из них на территории Украины и ещё один — в Венгрии.

К выбору соперников для Беринчика также есть вопросы. Как правило, Денису доставались откровенно слабые оппоненты. В конечном счёте сам украинец выразил недовольство промоутерами и в последнем бою ему дали возможность сразиться за второстепенный титул по версии WBO Intercontinental. В нём он легко победил Росеки Кристобаля. Последует ли за этим продолжение или же Беринчика продолжат мариновать на украинских рингах?

Пока ответа на этот вопрос нет, но однозначно то, что, если Денис получит титульный шанс он может им и воспользоваться. Беринчик — один из самых жёстких и ярких представителей той знаменитой украинской олимпийской сборной и по-прежнему обладает огромным потенциалом.

Теофимо Лопес

5-й номер в рейтинге WBO в лёгком весе (до 61,2 кг)

Молодой Теофимо Лопес пока больше прорекламировал своё имя, совершая постоянные нападки в сторону чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко. На пару с отцом Теофимо регулярно грозится свергнуть с трона украинца. Пока всё это выглядит в некоторой степени даже забавно, но перспективы у Лопеса всё же есть.

В любителях Теофимо успел сделать не так много. На Олимпиаду в Рио он поехал в составе сборной Гондураса и проиграл там уже в первом поединке. После Олимпиады, в том же 2016 году, Лопес уже дебютировал в профессионалах, подписав контракт с Top Rank. За это время он провёл 12 поединков, завоевав ряд региональных титулов.

Теофимо Лопес Фото: Al Bello/Getty Images

В предыдущем бою Лопес эффектно нокаутировал экс-претендента на титул чемпиона мира Диего Магдалено. Что же касается перспектив американца гондурасского происхождения получить титульный бой с Ломаченко, то в Top Rank уже заявили о готовности организовать такую встречу в конце 2019 – начале 2020 года. Посмотрим, что принесёт Лопесу его голубая мечта.

Эгидиюс Каваляускас

1-й номер в рейтинге WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)

30-летний Эгидиюс Каваляускас уже достаточно давно протаптывает себе дорогу к титулу. История литовца похожа на историю большинства представителей нашего списка. Спортсмен достаточно неплохо заявил о себе на любительском ринге. Высшим достижением для него стала бронзовая медаль чемпионата мира — 2011 в Баку. В 2012 году он во второй раз в карьере попробовал завоевать олимпийскую награду, но на Играх в Лондоне у него не сложилось.

Наконец в 2013 году он подписал контракт с промоутерами из Top Rank и перебрался в США. За почти шесть лет на профессиональном ринге Эгидиюс одержал 21 победу (17 нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Это позволило ему стать официальным претендентом на титул по версии WBO в полусреднем весе, а также войти в топ-5 рейтингов по версиям WBA и WBC. Самой громкой победой Каваляускаса является успех в бою с экс-чемпионом мира Давидом Аванесяном.

30 марта литовец выступит в андеркарде боя Александра Гвоздика, где встретится с опытным американцем Рэем Робинсоном. Но ещё в прошлом году в команде Эгидиюса заявляли о возможном поединке с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом, а учитывая то, что оба бойца на контракте в Top Rank, такую встречу будет организовать достаточно просто.

Энтони Ярд

1-й номер в рейтинге WBO в полутяжёлом весе (до 79,3 кг)

Пока в полутяжёлом дивизионе разворачиваются интереснейшие баталии, а зрители ждут хоть одного объединительного боя, на вершины рейтинга забрался 27-летний британский панчер Энтони Ярд. Его история не совсем типична. Перед переходом в профессионалы он провёл на любительском ринге всего 12 поединков, одержав победы во всех из них, при этом 11 раз досрочно.

Путь Ярда в профессионалах начался в 2015 году, когда его талант заметил промоутер Фрэнк Уоррен. Пока карьера Энтони развивается стандартно: в её начале он, как водится, поколачивал явных мешков, переходя со временем к поединкам с более сложными соперниками. На данный момент Энтони ведёт серию из 17 побед (16 досрочных) в 17 поединках, благодаря чему в рейтинге WBO его держат на первом месте.

Энтони Ярд Фото: Stephen Pond/Getty Images

Сегодня Ярд претендует на бой с Сергеем Ковалёвым, о чём было заявлено после недавней победы россиянина над Элейдером Альваресом. В команде Ковалёва уже упоминалась фамилия Ярда, но сам Сергей пока настроен на объединительные бои, так что осуществление планов британца может немного затянуться.

Крашер вернулся и сурово отомстил обидчику в Америке Сергей Ковалёв снова чемпион мира.

Адам Ковнацки

5-й номер в рейтинге WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Жизнь сегодняшнего супертяжёлого веса можно легко описать одним предложением: пока весь мир наблюдает за разборками Уайлдера и Фьюри, а Британия охвачена эйфорией от выступлений Энтони Джошуа, на вершину дивизиона рвётся целый выводок талантливых перспективных боксёров.

Одним из них является Адам Ковнацки. 29-летний поляк уже давно живёт и тренируется в США. Здесь же он пытался заявить о себе на любительских рингах, выступая на турнире «Золотые перчатки». В 2009 году «Бэйби Фейс» перешёл в профессионалы и с того момента провёл 19 боёв, одержав победы в каждом из них (15 досрочно).

Адам Ковнацки Фото: Al Bello/Getty Images

На сегодняшний день уровень оппозиции Адама значительно подрос. За последние два года Ковнацки победил двух экс-претендентов на титул (пускай и не самых ярких – Артура Шпильку и Джеральда Вашингтона) и экс-чемпиона мира по версии IBF Чарльза Мартина. В команде Адама заявляют о готовности провести бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Если бы не потенциальный реванш американца с Тайсоном Фьюри, можно было бы смело утверждать, что Уайлдер, питающий слабость к боям с не самыми звёздными боксёрами, предоставил бы Ковнацки шанс.

Оскар Ривас

4-й номер в рейтинге WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Имя 31-летнего колумбийца до недавних пор было не на слуху, хотя это и не совсем справедливо. Ривас провёл достаточно неплохую любительскую карьеру. Наивысшим его достижением является серебро Панамериканских игр. На чемпионате мира-2007 Оскар уступил лишь мощному украинцу Вячеславу Глазкову, а на Олимпиаде-2008 сумел справиться с ныне успешным профессионалом Кубратом Пулевым и проиграл только легендарному для любительского бокса Роберто Каммарелле.

В 2009 году Ривас дебютировал на профессиональном ринге, и назвать его чистым проспектом, которого конкретно вели бы к титульному бою достаточно, сложно. По сути, Ривас сам себе пробил дорогу на вершины рейтинга. На данный момент он имеет в активе 26 побед в 26 боях и владеет региональным североамериканским титулом. Громкую заявку на поединок за один из престижных поясов он сделал в последнем бою.

В январе этого года Ривас досрочно победил экс-претендента на титул, которого в своё время не смог досрочно остановить даже Владимир Кличко, Брайанта Дженнингса. После этого успеха Оскар вполне справедливо рассчитывает получить по-настоящему большой бой.

Джо Джойс

Не входит в топ-15 рейтинга в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) ни по одной из версий

Двухметровый гигант из Британии начал профессиональную карьеру достаточно поздно даже для супертяжёлого веса. В сентябре 2019 года ему исполнится уже 34 года, а дебютировал Джо на профи-ринге лишь в 2017 году.

До того Джойс блистал на любительских рингах. Наивысшим его достижением является серебро Олимпийских игр в Рио, где он проиграл другому перспективному «тяжу» Тони Йоке. В целом карьера в аматорах сложилась для британца очень непросто. Здесь можно вспомнить и досрочные поражения от Энтони Джоуша и Сергея Кузьмина, неудачу в полупрофессиональной серии WSB во встрече с Александром Усиком. И всё же стоит сказать, что Джойс перешёл на профессиональный ринг, обладая серьёзным и крайне полезным опытом. В развитии на новом витке карьеры британцу вызвалась помочь промоутерская компания Дэвида Хэя.

Джо Джойс Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Учитывая возраст Джойса, его продвижение к титулу будет идти в форсированном темпе. Об этом говорит и выбор соперника на ближайший поединок, который состоится 23 февраля. На вечере бокса в Лондоне Джо встретится с опытным экс-чемпионом мира Бермейном Стиверном. Победа над ним поможет взлететь Джойсу в рейтингах. Стоит обратить внимание, что бой со Стиверном станет для британца лишь восьмым в профессионалах. Пока же его рекорд безупречен – семь досрочных побед в семи проведённых встречах.

Даниэль Дюбуа

Не входит в топ-15 рейтинга в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) ни по одной из версий

Нашлось в списке место и ещё одному британскому таланту. Конечно, предполагать, что Дюбуа получит титульный бой уже в этом году — слишком наивно. Однако уже в 2020-м 21-летний талант может заявить о себе как следует.

Дюбуа – один из самых талантливых боксёров своего поколения. На Туманном Альбионе на него возлагали большие надежды, надеясь, что Даниэль привезёт Соединённому Королевству золото Олимпиады-2020 из Токио. Но сам спортсмен предпочёл перейти в профессионалы как можно раньше, выразив надежду завоевать титул в 2020 году.

В 2017 году боец ушёл под крыло промоутерской компании Фрэнка Уоррена. Функционер отметил, что искал подобного бойца всю жизнь. За неполных два года в профессионалах Дюбуа провёл на профессиональном ринге девять боёв, победив в каждом (8 раз досрочно). Наибольшим успехом Дюбуа-профессионала пока остаётся его крайняя победа над экс-претендентом на титул Кевином Джонсоном. 8 марта Даниэля ждёт ещё один поединок с бывшим претендентом на титул – Разваном Кожану, и уже сейчас почти нет сомнений, что румынский барьер будет взят легко.