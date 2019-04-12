«Отправил бы 20-летнего себя на кладбище». Реванш звёзд MMA спустя 7 лет

«Ничего пока не утверждено, идут переговоры. Самое главное сейчас дождаться 13 апреля. В этот день мы узнаем временного чемпиона и будем отталкиваться от этого. Примерная дата: 7 сентября, встречусь с победителем пары Холлоуэй — Порье», — Хабиб Нурмагомедов знает, кто будет его следующим соперником. Казалось бы, всё логично. Но есть сомнения.

UFC разыграет два ненастоящих пояса. Объясняем зачем 236-й турнир подарит нам двух временных чемпионов. И отчасти виноват Хабиб.

И их, как ни странно, немало. Чего стоят только слова главного тренера зала AKA Хавьера Мендеса, отражающих всю суть этих поединков:

«UFC — это большой бизнес, им нужно продолжать двигаться. Организации нужно делать то, что продаётся. Если они введут временный пояс и не лишат Хабиба титула чемпиона, то кого это будет волновать? Мне всё равно: временный пояс — не настоящий. Тем не менее это интересно фанатам».

Специалист прав. Изначально задуманный как титул, который в дальнейшем даёт право на незамедлительный объединительный поединок, теперь временный пояс стал лишним поводом для раскрутки боя. Встреча с настоящим чемпионом? Ни в коем случае не говорите об этом при Тони Фергюсоне и Колби Ковингтоне, с которыми на данный момент ни Нурмагомедова, ни Тайрона Вудли (или сменившего его Камару Усмана) руководство компании так и не свело в восьмиугольнике.

Чем же лучше Холлоуэй и Порье двух обделённых спортсменов?

Отсюда и вывод: далеко не факт, что именно победитель главного поединка вечера 13 апреля выйдет на Орла. Возвращение Конора и дань уважения Фергюсону могут смешать Холлоуэю и Порье карты. И тогда им придётся задуматься о другом раскладе: Хабиб всё-таки выйдет в октагон с Фергюсоном, тогда как Дастин или Макс поприветствуют вернувшегося с девятидневной «пенсии» Макгрегора (который, если одумается, не пойдёт сразу с открытым забралом на второй бой с Орлом). А там уже и победителей Дэна Уайт на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке сведёт.

Чем не Гран-при легковесов?

UFC 236

Когда: 13 апреля (14-е по мск)

Где: «State Farm Arena», Атланта, США

2012 – 2019. На пути к второй части противостояния

Макс Холлоуэй — Дастин Порье. Бой за титул временного чемпиона лёгкого веса UFC Когда: 13 апреля (14-е по мск)Где: «State Farm Arena», Атланта, США2012 – 2019. На пути к второй части противостояния. Бой за титул временного чемпиона лёгкого веса UFC

Тогда, в феврале 2012 года, Холлоуэй и Порье ещё мальчишками устроили приятное публике зрелище и выдали достойную баталию, завершённую Дастином в партере болевым захватом из доминирующей позиции.

Однако сейчас тот момент, когда ворошить прошлое попросту нелепо. Бойцы встали на ноги и окрепли, оба прошли через жерло кулаков рвущегося на Олимп Конора Макгрегора, и, проиграв ирландцу, вернулись и устроили себе прекрасную спортивную карьеру. Дастин поднялся в более тяжёлый дивизион, став одним из лучших легковесов UFC, не проигрывающим уже пять боёв с 2016 года; Благословенный (прозвище Макса) – король полулёгкого дивизиона с победной серией в 13 поединков.

Оба рвутся навстречу реваншу с Ноториусом и титульнику с Орлом: они теперь мужчины, которые, в отличие от детских разборок семилетней давности, готовятся к по-настоящему взрослому разговору. На сей раз не в полулёгком, а в лёгком весе. В поединке, где возможен любой исход, а соперники равны как по габаритам (в 2012-м Дастин был значительно крупнее юного Макса, к 2019 году обросшего мышцами), так и по соотношению коронных навыков в арсенале.



«С тех пор прошло много времени. Макс, на которого вы смотрите сейчас, отправил бы того 20-летнего Макса прямиком на кладбище и посещал каждый день по выходным. Теперь у меня для этого есть Дастин», — как всегда не скрывает улыбки Холлоуэй.

Ждёте боя в стойке и адских разменов? Порье против

Дастин Порье — единственный соперник в карьере Энтони Петтиса и Макса Холлоуэя, который заставил «постучать» этих несгибаемых атлетов. Американец и правда ой как хорош на земле. Мастер бразильского джиу-джитсу, обладающий чёрным поясом по этому боевому искусству, доставит хлопот любому оппоненту.



Изначально он должен был драться всё с тем же Фергюсоном (лишён временного пояса из-за травмы и должен снова за него биться – каково?). Но Тони выбыл по — без преувеличения — страшным причинам, и на замену ему вышел не менее грозный Холлоуэй.

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

«Макс лучше меня как боец? Я с удовольствием отдаю ему это право — быть лучшим, чем я — 364 дня в году. Если он не против, я предпочту быть лучшим 13 апреля. Мне даже нужен не весь день, а только 25 минут. Всё остальное время — без сожаления отдаю Максу. 364 дня — не так мало, чтобы чувствовать себя лучшим!» – заявляет Дастин, с крахом боя с Тони и довольно потирающий ладони.



Эль Кукуй – слишком уж изощрённый защитник на земле. Он ловил на треугольник борца Кевина Ли, заставлял «стучать» Эдсона Барбозу, довёл до бордовой каши лицо наседавшего Петтиса. Безусловно, к Порье Тони подготовился бы не менее ответственно.

С Максом же дела обстоят чуть проще: ударник по природе, не боящийся открытых размеров и атак напролом, Холлоуэй явно уступает Дастину в партере, что и должно стать козырем в рукаве представителя США. Который, к слову, жаждет крови не меньше, чем белая акула в легендарных «Челюстях».

«Я дерусь с лучшими парнями в мире уже более девяти лет, и со всем уважением отношусь к работе, которую я уже вложил в этот бой, и которую мне предстоит выполнить в эту субботу. У меня есть 25 минут в октагоне с одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, и сейчас вся моя команда сосредоточена на том, что я должен выйти в клетку лучшим Дастином Порье и шокировать мир. Я буду первым и последним, кто финиширует Макса Холлоуэя. Не знаю как, но я это сделаю», — не ограничивает себя в высказываниях Порье.

«Защищать титулы — смысл моей игры». Четвёртый двойной чемпион на подходе?

Однако не всё так плохо для чемпиона полулегковесов. На его стороне отсутствие изнурительной сгонки веса, серьёзный опыт боёв с борцами (если не верите, посмотрите на лицо Брайна Ортеги после боя в декабре 2018-го), и стимул…



Конор Макгрегор, Даниэль Кормье, Аманда Нуньес — легенды, вписавшие имена в историю спорта как двойные чемпионы. Четвёртая позиция в этом списке вакантна: за попадание в него уже бился Ти Джей Диллашоу, что обернулось фиаско. Теперь пришло время попытки Благословенного.

На Макса ничего не давит: даже в случае поражения он спокойно вернётся восвояси и начнёт, как и прежде, приглашать зарубиться претендентов. Ему не пришлось гонять вес. Ну и поражение от Порье в 2012 году не подкосило, а наоборот придало сил гавайскому спортсмену. Чем не причина подойти к бою с холодной головой, поквитаться с давним обидчиком и двинуться ещё выше?



«Сначала меня ждёт бой с Дастином, и, судя по слухам, следующий поединок состоится в сентябре. Нам ещё предстоит сесть с UFC и всё это обсудить. Я хочу выяснить, что к чему. Король должен защищать свой трон. После этого поединка мы сядем с UFC и всё обсудим, но сейчас моё внимание сосредоточено на Дастине.



Все говорят, что я могу стать четвёртым человеком, удерживающим два титула UFC одновременно, но я хочу быть чемпионом, который удерживает и защищает свои титулы. В этом весь смысл игры», — вместе с уверенными прогнозами на бой Благословенный пророчит и интересные повороты в судьбе лёгкого дивизиона.



Так оно и будет. Вот увидите!