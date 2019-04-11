UFC разыграет два ненастоящих пояса. Объясняем зачем

Практика устраивать бои за пояс временного чемпиона активно используется UFC с момента, как у промоушена появились новые владельцы – компания WME-IMG. Последние несколько лет ни один номерной турнир не обходится без титульного поединка во главе.

И если ближе к дате очередного большого ивента у Абсолютного бойцовского чемпионата вдруг не оказывается свободного чемпиона для главного события (причины: травма, дисквалификация, споры о гонораре), матчмейкеры придумывают эдакий поединок на замену. Составляют пары соискателей временного титула, как правило, претендент и следующий за ним в рейтинге боец, либо кто-то популярный, как бывает нередко.

Зачем нужен временный титул и в чём подвох

Временные пояса (как и большинство подобных тонкостей регламента) пришли в ММА из профессионального бокса. Только в нём новоиспечённый временный чемпион почти наверняка может рассчитывать на объединительный бой с обладателем неоспоримого титула. В UFC зачастую бывает по-другому. Например, Тони Фергюсон забрал «бумажный» пояс в ноябре 2017-го, победив Кевина Ли. Всё, что получил Эль Кукуй с того момента – ничего не решающий в турнирном смысле поединок с Энтони Петтисом.

В июне 2018 года UFC вновь бросили в октагон пару бойцов, чтобы те определили, кому называться временным чемпионом — теперь уже в полусреднем весе. Колби Ковингтон и Рафаэл дос Аньос пять раундов бились за сомнительное звание, которым по итогу завладел первый. И что это дало Ковингтону? Ну, он сходил похвастаться обновкой в Белый дом на приём к самому Дональду Трампу и наделал бесчисленное количество фоток с золотым «ремешком» в компании красоток, которые, как говорят коллеги Колби, соглашаются на совместный досуг с бойцом за деньги.

На ситуацию в полусреднем дивизионе появление временного чемпиона Ковингтона не повлияло: недавно UFC спокойно провёл бой между обладателем реального титула Тайроном Вудли и первым претендентом Камару Усманом. По итогу в категории до 77 килограммов появился новый чемпион. Возможно, хотя бы теперь Колби дадут подраться в настоящем титульном поединке, однако в клетку он выйдет в ранге претендента № 2 – на официальном сайте UFC он уже ни какой не временный чемпион.

Зачем Холлоуэю и Порье этот странный титул

Может получиться так, что и победитель главного боя UFC 236, став и.о. чемпиона в лёгком весе, пролетит мимо мегафайта с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем настоящего пояса. Макс Холлоуэй и Дастин Порье выходят на поединок за временный титул, поскольку дивизион до 70 кг притормозил развитие из-за дисквалификации своего лидера. Нурмагомедов не так давно объявил о планах вернуться к защите статуса 7 сентября и в качестве соперника он рассматривает как раз победителя пары Холлоуэй – Порье. Однако в дело всегда может вмешаться условный Макгрегор или Фергюсон – каждый из них в сочетании с Хабибом способен принести UFC гораздо более солидную кассу, чем новый временный чемпион (кто бы им не стал). Что, впрочем, не так уж и обесценивает значимость мейн-ивента 236-го турнира для самих хедлайнеров.

«Когда позвонил Путин, я был окружён полицией». Хабиб дал большое интервью Нурмагомедов наконец пообщался с российской прессой и всё ей рассказал.

Макс Холлоуэй долго и упорно шёл к короне полулёгкого веса и сегодня он, вероятно, самый доминирующий чемпион во всей организации. Актуальная победная серия Благословлённого составляет 13 боёв, и, если мы не берём в расчёт Джона Джонса с его «ноу контестом» (реваншем с Даниэлем Кормье, который позже получил статус «Несостоявшийся») на UFC 214, то Холлоуэй — лидер UFC по количеству последовательных побед сейчас.

Пояс лёгкой весовой категории с апреля прошлого года остаётся важнейшей высотой для Макса. Тогда он собирался выйти на замену травмированному Тони Фергюсону, чтобы подраться за неоспоримый титул с Нурмагомедовым (помните тот дикий UFC 223?), но не смог сделать вес, и против Хабиба выступил Эл Яквинта. С тех пор Холлоуэй мечтает стать двойным чемпионом, и победа над Порье обеспечит ему второй титул, почти наверняка – последующий бой с Хабибом и, вероятнее всего, первую строчку рейтинга P4P.

Дастин Порье кажется в этой паре очевидной стороной Б, как любит выражаться Флойд Мейвезер. Бриллиант успешно провёл восемь из 10 крайних поединков, а в таблице лидеров дивизиона на данный момент за ним закреплена третья строчка. Самым явным участником поединка за временный титул его не назовёшь (как, впрочем, и Холлоуэя), но первый и второй номера по разным причинам участвовать в этом шоу отказались: Тони Фергюсон только-только решил семейные проблемы, а Конор Макгрегор, бросивший вызов половине ростера UFC, на деле ни с кем кроме Хабиба драться не хочет.

Порье получил первый и, скорее всего, последний шанс стать чемпионом мира. Дастин бесспорно очень хорош, но никогда не был лучшим. Он довольно популярен, но по уровню узнаваемости его никак не поставишь в ряд с Макгрегором, Нурмагомедовым и тем же Холлоуэем. Для него бой и за временный титул – момент, ради которого была прожита вся предыдущая жизнь. Так что Порье вы никогда не заставите поверить, что пояс, за который он собирается биться в ближайший уик-энд, — «бумажный».

Временный титул №2: что нужно знать о нём

Его разыграют между собой Келвин Гастелум и Исраэл Адесанья. Первый мог стать неоспоримым чемпионом ещё 9 февраля, но тогда его соперник, удерживающий пояс не только победами, но и травмами Роберт Уиттакер, испытал очередные проблемы со здоровьем и снялся с боя против Гастелума в ночь перед турниром. Келвин в качестве утешения получил место в соглавном событии UFC 236 и восходящую звезду промоушена в соперники.

Для Гастелума выступления в средней весовой до поры были вынужденной мерой. Парень рассчитывал покорять более подходящую под его рост полусреднюю категорию, однако его организм в какой-то наотрез отказался сбрасывать до заветных 77 килограммов, и промоушен заставил упитанного Келвина драться в 84-х. Несмотря на сложное положение, Гастелум успешно прошёл по чемпионской лестнице чужого дивизиона и вскоре наконец может сделать решающий шаг к титулу.

Помешать ему попробует Исраэль Адесанья. Яркий и зрелищный ударник многими признаётся чуть ли не самым потенциально успешным медийным активом UFC на сегодня. Бывший кикбоксёр ворвался в компанию Дэны Уайта пятью последовательными победами, однако ни одна из них по идее не должна была выводить Адесанью на титульник. Например, последний успех Исраэля — пусть и яркая, но при это даже не досрочная победа над 43-летним Андерсоном Силвой.

Любопытно, что Гастелум и Адесанья в данный момент держат четвёртую и пятую строчки рейтинга соответственно, что выглядит как минимум странно. Давайте попробуем разобраться, почему так. Первая пятёрка среднего веса UFC сейчас выглядит следующим образом:

1. Йоэль Ромеро

2. Люк Рокхолд

3. Роналду Соуза

4. Келвин Гастелум

5. Исраэль Адесанья.

Что же не так с тремя лучшими? Первый – не так давно свой титульный шанс упустил, второй ушёл в полутяжи, а третьего просто не любят в компании. Вот и остаются Гастелум да Адесанья.

За кем ещё смотреть на UFC 236

В третьем за год номерном турнире выступят двое россиян. Никита Крылов, недавно вернувшийся в UFC, попробует взять реванш у Овинса Сен-Прё, поймавшего его на «удушающий» в далёком 2014 году. С тех пор в жизни Никиты случилось слишком много изменений, чтобы и в реванше считать ОСП фаворитом: Крылов провёл неплохие пару лет в UFC, залетев тут в восьмёрку сильнейших, отъехал в Россию, чтобы стать там чемпионом Fight Nights, и вновь вернулся в ростер лучшего промоушена мира. Удачным возвращение не назовёшь, Шахтёр проиграл Яну Блаховичу на московском турнире UFC. Однако его шансы против Сен-Прё кажутся гораздо более солидными.

Вторым представителем нашей страны на UFC 236 станет Зелим Имадаев. Непобеждённый полусредневес дебютирует в главном октагоне мира боем с Максом Гриффином. Американец идёт на неутешительной серии из двух поражений. Зато его последняя победа была одержана над популярным Майком Перри. Так что с соперником по первому бою Имадаеву вполне повезло.