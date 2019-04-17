Кто главный на Украине – Ломаченко или Усик?

В ночь на 13 апреля мск Василий Ломаченко преподал очередной мастер-класс своему сопернику, одержав ещё одну красивую победу. Энтони Кролла протаранил лицом настил ринга и создал украинскому феномену ровно одну проблему – было подозрение, что Лома получил перелом руки во время решающего удара по голове оппонента. Но эти слухи в итоге не подтвердились.

Украинский гений сломал руку о голову соперника и выиграл. Кого ему бить теперь? Ломаченко прошёл сквозь очередного оппонента, пора Василию выбрать новую жертву.

Чуть меньше чем через месяц и две недели в ринг поднимется другой украинский феномен – Александр Усик начнёт свой путь в супертяжёлом дивизионе. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе встретится с Карлосом Такамом – топом этой категории, которого вы можете помнить по боям с Александром Поветкиным и Энтони Джошуа.

Примечательно, что первый раз за последние два года Усик выступит в США – украинец не дрался за океаном с апреля 2017 года. Ещё одна деталь – поединок Александра будет транслировать набирающий ход телегигант DAZN.

Два товарища и два гениальных боксёра из Украины проводят свои бои с интервалом в полтора месяца, и, по сути, вступают в ключевые этапы своих карьер – конечно же, мы не смогли удержаться от соблазна попробовать сравнить достижения Усика и Ломаченко прямо сейчас. Мы поговорим только про успехи этих спортсменов в профессиональном боксе – ведь вполне очевидно, что Василия можно считать одним из величайших бойцов в истории любительского бокса. Но как обстоят дела в мире без шлемов и больших перчаток?

Титулы

Ломаченко – чемпион мира по версии WBO в полулегком весе, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, чемпион мира по версиям WBA и WBA в легком весе.



Усик – абсолютный чемпион мира (по версиям WBC, WBO, WBA и IBF), обладатель кубка Мохаммеда Али.

И здесь мы сразу же сталкиваемся с вопросом, на который нельзя ответить однозначно – что же важнее: количество завоёванных поясов в одной весовой категории или количество этих самых категорий? Ломаченко добивался успехов сразу в трёх дивизионах, но Усик сумел собрать все пояса в первом тяжёлом весе, полностью доказав свое превосходство над остальными.

Формально – у Ломаченко просто не было такого шанса из-за промоутеров, незаинтересованности других чемпионов и прочих проблем, которые сильно мешают современному боксу. Сам Василий не скрывал, что его цель – объединить пояса, и все последующие переходы в более тяжёлые весовые категории во многом были обусловлены невозможностью проведения объединительных поединков.

То есть по сути Лома стремился к тому, чего добился Усик, но просто не получил своей Суперсерии, где без вопросов убрал бы остальных чемпионов.

Парадокс в том, что статус абсолютного чемпиона мира, вероятно, переоценён, и об этом может хорошо рассказать Теренс Кроуфорд. Четыре пояса не дали американцу ничего, кроме статуса и приятной строчки в биографии. Следите за числами – 19 августа 2017 года Кроуфорд побеждает Джулиуса Индонга и объединяет у себя все титулы в первом полусреднем весе. Уже 30 августа Теренс отказывается от пояса IBF. Таким образом, американец пробыл в статусе абсолютного чемпиона мира всего 11 дней. И это вряд ли позволило ему выйти на принципиально новый для себя уровень популярности.

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В конце концов, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо никогда не были абсолютными чемпионами мира. Но американец – чемпион в пяти весовых категориях, а Пакьяо – в восьми. Есть и обратные примеры – Эдриен Бронера является бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях, но разве это делает его одним из лучших боксеров современности? Нет, а в случае с Ломаченко мы говорим про одного, а возможно, и вовсе лучшего бойца P4P.

В боксе по-прежнему очень трудно придумать какой-то единый критерий крутости – рассуждая о настоящем величии, нужно всегда помнить про наполнение боёв и уровень оппозиции. Вернее – про принципиальность соперничества. Ведь поединки становятся великими из-за драматичности противостояния: Тайсон – Холифилд, Али – Фрейзер, Дюран – Леонард, простите, Головкин – Альварес. И этот список можно продолжить. Возможно, чтобы рассудить украинцев, нам нужно детальнее посмотреть на их соперников.

Оппозиция

Ломаченко - победы над чемпионами мира (8): Расселл-младший, Мартинез, Уолтерс, Соса, Ригондо, Линарес, Педраса, Кролла.



Усик - победы над чемпионами мира (5): Гловацки, Хук, Бриедис, Гассиев, Беллью.

На первый взгляд, преимущество у Ломаченко, но здесь тоже есть определённые нюансы. Например, как можно оценивать крутость чемпионов и ставить знак равно между Джейсоном Сосой и Маирисом Бриедисом? Кажется, здесь важно понимать ещё и контекст побед над чемпионами прямо здесь и сейчас.



И здесь преимущество уже есть у Усика – Александр бил действующих чемпионов, и делал это у них же дома. Украинец завоевал первый титул в Польше, огорчив Кшиштофа Гловацки и целую арену с его болельщиками. Поездка в Германию к Марко Хуку – с натяжкой, потому что многие скажут, что Капитан Хук был уже не тот, и в этом будет доля правды. Но дальнейшие выезды в Ригу и Москву – это действительно очень смело и очень рискованно. Ездить по разным странам мира в гости к чемпионам и побеждать их так, чтобы не столкнуться с пресловутым домашним судейством – с современном боксе так часто и так успешно это делает только Усик.

Чуть выше мы говорили про важность принципиальных поединков, и Александр уже принимал участие в таком сражении. Да, речь про бой с Муратом Гассиевым, и отбросим за скобки тот факт, что многим было вполне понятно, что более искушённый украинец должен справляться с агрессивным, но менее техничным Ироном.



У Ломаченко пока ещё не было столь принципиальных поединков. Был грозный нокаутёр Николас Уолтерс с простоем почти в один календарный год. Чуть ранее был крепкий Роман Мартинес – человек, которого уже били Майки Гарсия и даже Рикки Бёрнс. Был Хорхе Линарес – первый номер в лёгкой весовой категории по версии boxrec.com с серией из 13 побед. Но проблема в том, что в YouTube было очень просто найти три досрочных поражения венесуэльца. Тем не менее, Хорхе – пожалуй, пока что ключевой оппонент в карьере Ломы.



Но это было не совсем тем, чем было противостояние с Гассиевым для Усика. Другой статус, два молодых боксера бёз поражений и четыре пояса на кону. Разница есть как ни крути.

Перспективы

Конечно, Василий и Александр ещё могут обзавестись большими поединками в будущем. И здесь нужно снова констатировать преимущество Усика, перешедшего в супертяжёлую весовую категорию.



Бывший абсолютный чемпион мира может драться с Александром Поветкиным, Диллианом Уайтом, Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Не нужно забывать про возможный реванш с Гассиевым.



Выбор действительно богатый, но конечная цель – Джошуа. Британская суперзвезда с тремя поясами из четырёх, олимпийский чемпион. Блестящий скальп, чтобы закрыть заочное статистическое противостояние с Василием Ломаченко раз и навсегда. Ведь у Ломы перспективы куда менее радужные.

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После победы над Кроллой Василию назвали имена четырёх соперников – Майки Гарсия, Джервонта Дэвис, Люк Кэмпбелл и Теофимо Лопес. А теперь поднимитесь выше на один абзац и ещё раз перечитайте фамилии потенциальных соперников Усика.



Конечно, победа над олимпийским чемпионом Кэмпбеллом – это почётно, но британца уже били два человека, и одного из них зовут Хорхе Линарес. Прямо сейчас главная ценность британца – его золотая медаль Олимпиады 2012, т.е. любительские, но не профессиональные заслуги. Люк не является чемпионом мира и не дрался с элитной оппозицией, поэтому не совсем ясно, что такой поединок может дать Ломаченко в плане имиджа. Разве что хороший старт в четвёртой весовой категории, деньги, выход на британский рынок и негласный статус убийцы Олимпийских чемпионов (в памяти всё ещё свеж «No Mas» от Ригондо).

Ломаченко и Усик в Великобритании Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Ещё есть Ричард Комми – крепкий боксёр из Ганы и чемпион в весе украинца по версии IBF, которого ценят так сильно, что даже не говорят о нём вслух, задавая Ломаченко вопросы о следующем сопернике.



После перехода Мэнни Пакьяо под крыло Эла Хэймона Василий лишился потенциально главного скальпа и теперь не совсем ясно, что все эти победы дадут Хайтеку. Не поймите неправильно – для любого другого боксёра такой послужной список можно было признать абсолютно успешным. Но в случае с Ломаченко мы всё-таки говорим о человеке особого таланта, и вряд ли пять перечисленных выше соперников смогут в полной мере раскрыть украинский феномен.



Как и несколько лет назад, все дороги снова ведут к Майки Гарсии – единственному бойцу, в поединке с которым теоретически Василий может считаться андердогом. Хотя уже вряд ли – после недавнего поражения акции американца немного упали. Возможно, Джервонта Дэвис продолжит крушить соперников и хайп затмит его реальные достижения, но пока с такой же долей вероятности Танк может превратиться в нового Эдриена Бронера.



В общем, если говорить про перспективы – перед Усиком куда больше возможностей и настоящих суперзвёзд современного бокса, которые готовы поделиться своей славой с украинцем.

Медийность

Прямо сейчас за жизнью Ломаченко в «Инстаграме» следят 1,4 млн человек, и это хороший результат для современного боксёра. На Усика подписано 647 тыс. человек, т.е. почти в два раза меньше.



Для сравнения: Теренс Кроуфорд – 389 тыс., Эррол Спенс – 464 тыс., Майки Гарсия – 262 тыс., Эдриен Бронер – 1,1 млн, Геннадий Головкин – 3,4 млн, Сергей Ковалёв – 498 тыс., Сауль Альварес – 4,6 млн, Энтони Джошуа – 8,6 млн, Деонтей Уайлдер – 1,7 млн.



И здесь Василий преуспевает не только по количеству подписчиков – Ломаченко реальная звезда в США. На его бои интересно ходить, ведь зрители получают шанс увидеть настоящее шоу вперемешку с тонким искусством. Сам боксёр заигрывает с UFC, общается с Максом Холлоуэем и проводит спарринги с Ти Джеем Диллашоу. Лома старается быть интересным в интервью, неплохо шутит и вполне сносно говорит по-английски – по крайней мере, ему всё реже что-то подсказывает его менеджер Эгис Климас.

Но Василий по-прежнему не суперзвезда, как, например, Сауль Альварес или Геннадий Головкин. По крайней мере – пока не такого калибра. При этом Ломаченко не так далёк от Деонтея Уайлдера с его 1,7 млн подписчиков. Так что тут нет проблем – Хайтеку нужен большой поединок и сопутствующая раскрутка. Это сильно улучшит ситуацию. Но прямо сейчас Василий уже тянет на реальную звезду, и рост неизбежен – трансляции боёв украинца проходят на крупном канале ESPN.



Александр Усик очевидно уступает другу в медийности. Он пока мало говорит по-английски и в каждом интервью старается оставаться собой. Такая самобытность может выглядеть некой странностью для американского болельщика. К тому же Усик не так популярен в США – здесь против него играют те самые разъезды по всему миру. Ситуацию исправит контракт с DAZN и возвращение в США. Вероятно, в ближайшее время именно так будет проходить карьера Александра. Но выездов в Великобританию не избежать. Да и зачем, ведь украинец уже сделал там себе имя, нокаутировав Тони Беллью – не последнего человека в местной индустрии.

Но у Усика есть ещё один козырь в рукаве – в случае победы над Энтони Джошуа/Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри его популярность возрастёт в разы. Конечно же, особенно будет ценен скальп первого британца. Но всё это уже случится в будущем.

Если подводить итог – прямо сейчас у Александра Усика куда лучшие перспективы на профессиональном ринге. И в этом есть некая насмешка судьбы – ведь в каждом втором интервью Ломаченко говорит о том, что пришёл в бокс для того, чтобы выявить лучшего и объединить пояса. Но каналы, промоутеры и нежелание других чемпионов очень сильно мешают украинцу добиться своей цели.



Этому мешают и соперники. Пока не совсем понятно, кто же сможет остановить Хайтека – т.е. на бумаге просто нет реально конкурентных боёв с участием Василия. Разве что поединок с Майки Гарсией. Но здесь есть ощущение, что с этим событием всё же немного затянули, и американец сделал неправильный шаг, прыгнув через одну весовую категорию на убой Эрролу Спенсу. Кажется, всё может закончиться тем, что Ломаченко перебьёт две весовые категории, удержит за собой лидерство в P4P и закончит карьеру, так и не столкнувшись хотя бы с близким к себе по уровню соперником. И здесь не будет его вины. Возможно, Лома просто слишком хорош для современного бокса. А его идеалы слишком совершенны – ведь, как говорит сам украинец, большинство чемпионов сейчас просто бизнесмены. И это чистая правда.

Что касается Александра Усика, то новоиспечённому супертяжу предстоит много сражений и не один поединок, где он будет подниматься на ринг в статусе андердога. Обычно именно так и пишется история, ведь бокс – это всё ещё про преодоление всех раскладов против тебя. Намечается славная охота, и очень здорово, что в современном боксе есть два таких чемпиона. Сравнивать их величие может быть некорректно, но на бумаге Усик может превзойти человека, который должен был изменить профессиональный бокс. Теперь это делает Александр, и у него есть все возможности переписать историю. В любом случае он уже вписал туда своё имя. Впрочем, как и Ломаченко. Тот самый случай, когда по итогу действительно победит дружба.