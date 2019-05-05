Звёздный ветеран UFC рвётся к титулу Хабиба. Ковбой снова побил фаворита

4 мая. Челябинск, Россия

RCC 6. Александр Шлеменко (Россия, 58-12) – Вискарди Андраде (Бразилия, 20-8)



Сильный кард и как следствие весёлый турнир получился у RCC в минувшую субботу. С Александром Шлеменко во главе иначе не бывает. В этот раз было особенно любопытно посмотреть, сможет ли Шторм вернуться на победную колею. До крайней победы над Йонасом Билльштайном (там же – в RCC) Шлеменко впервые за карьеру уступил в трёх поединках подряд. Чтобы закрыть этот чёрный этап одной победы маловато – пусть и Билльштайн далеко не слабак.

Вискарди Андраде российский зритель узнал, когда тот нокаутировал Сергея Мартынова на турнире RCC в прошедшем марте. До этого бразилец колесил по разным промоушенам. Заезжал даже в UFC, где набил весьма солидные цифры (3 победы при 1 поражении). В общем, соперник для столь ответственного момента Шлеменко попался не простой.



Поединок начался с атак Андраде. В одном из разменов у клетки Вискарди даже потряс Шлеменко серией мощных ударов, пара из которых зашла в цель. Показалось, ещё чуть напора и россиянин может упасть. Однако Шторм переждал стартовый порыв гостя и вскоре принялся за работу. Агрессивные атаки в начале первой пятиминутки стоили Андраде большого количества сил, потому всё оставшееся время он только отступал. Зачастую очень даже явно: ближе к развязке (середина третьего раунда) Вискарди откровенно валился на спину от ударов Шлеменко и приглашал того в партер. В итоге Александр добил обессиленного соперника менее, чем за полторы минуты до конца заключительной пятиминутки.



Теперь Шлеменко просит себе поединок во главе июльского RCC 7. В одном из интервью Шторм даже сказал, что хотел бы видеть в качестве соперника Рафаэля Карвалью, экс-чемпиона Bellator в среднем весе. Не очень пока верится, что матчмейкеры российского промоушена готовы пригласить столь серьёзного атлета, но можно быть уверенным, что и откровенного «мешка» Шлеменко не привезут.

4 мая. Стоктон, Калифорния, США

Артур Бетербиев (Россия, 14-0-0, 14 KO) – Радивое Каладжич (США, 24-2-0, 17 KO)



Непростые времена, кажется, оставляют многострадального российского чемпиона в полутяжёлом весе по версии IBF Артура Бетербиева. 34-летний боксёр, вроде бы, только сейчас выходит на нормальный график. Бой с Радивое Каладжичем стал всего лишь первым для Артура в этом году, но теперь Бетербиеву обещают, что его карьера разгонится, и вскоре ему вновь подберут соперника. Тем более, в прошедшем поединке, ставшим для россиянина второй защитой пояса, удалось отделаться, что называется, малой кровью. Всего за пять неполных раундов Бетербиев убрал очередного претендента на свой титул. Да, остановка поединка с Каладжичем вышла неоднозначной, но всё же по происходящему в ринге было видно, к чему всё идёт. То есть, вполне возможно, рефери в некотором смысле правильно поступил, решив побеспокоиться о здоровье претендента.

4 мая. Лас-Вегас, Невада, США.

Сауль Альварес (Мексика, 52-1-2, 35 KO) – Дэниел Джейкобс (США, 35-3-0, 29 KO)



Этот поединок должен был стать одним из главных событий в боксе за весь 2019 год. Объединительный бой, два чемпиона мира, один из которых к тому же ещё и самый кассовый боксёр современности – отличная афиша. Однако на деле Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс едва ли оправдали надежды зрителей, пришедших на T-Mobile арену. Как это часто бывает в схватках бойцов калибра Альвареса и Джейкобса, получилось нечто среднее между боксёрским матчем и шахматной партией. Победу в ней, как и ожидалось, забрал Канело. Однако просто мексиканцу не было.

«Было так больно, но я дополз до двери». История нереального возвращения в спорт Врачи сказали молодому парню, что он даже ходить не будет. Спустя 8 лет после страшного диагноза Дэниел встретится с главным боксёром мира.

Первая половина боя вышла равной, но небольшое преимущество в ней было всё же за Альваресом. Обладающий большим набором навыков и просто более мобильный Канело не позволял Джейкобсу держаться на комфортной дистанции. Дэниел, очевидно, собирался «расстреливать» Сауля с расстояния, но зачастую уступал и те эпизоды, на которые в первую очередь и рассчитывал.

В середине схватки Джейкобс на какое-то время поменял стойку, встав в левшу. Два или три раунда это действительно приносило плоды: Канело явно не сразу приспособился к новой тактике соперника. Но переломным этот момент всё же не назвать – то небольшое превосходство, с которым Альварес стартовал в начальных раундах, осталось за ним и до конца боя. В итоге судьи единогласно отдали победу Канело. Теперь у него помимо поясов WBA и WBC ещё и ремень IBF. До титула абсолютного чемпиона в среднем весе Альваресу рукой подать.

Главная звезда Мексики забирает очередной титул. Альварес победил Джейкобса Судьи вновь оказались на стороне Канело, когда бой казался равным.

4 мая. Оттава, Канада

UFC Fight Night 151. Эл Яквинта (США, 14-5-1) – Дональд Серроне (США, 36-11)

Как там ваши ставки, друзья? Вы, наверное, злитесь, но Серроне снова выиграл, когда от него особо не ждали. Теперь пострадал (бывший) четвёртый номер рейтинга лёгкого веса UFC Эл Яквинта. Ещё до прошлой своей победы Ковбой пугал представителей дивизиона обещаниями наконец уже добраться до титула. Переход от слов к делу пока что даётся Дональду отлично: три подряд победы – и вот уже Серроне снова в топ-5 лёгкого дивизиона (победив четвёртого номера он вряд ли окажется ниже пятой-шестой строчки после обновления рейтингов).



Поединок с Яквинтой продлился все отведённые пять раундов и простым для Серроне не был. Однако Дональд проявил себя как более техничный и хладнокровный в решающие моменты боец. Эл же, как обычно он это делает, показал силу духа и крепость черепа, в который прилетали порой удивительные по силе, точности и красоте исполнения удары.

После такого перфоманса Ковбой уверен, что следующей остановкой для него должен стать титульник.



«Я должен побить Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова. Я являюсь лучшим в мире бойцом. Моё место именно там, на вершине. Я буду очень сильно разочарован, если UFC Мне не даст титульный бой. Я многое сделал для смешанных единоборств, и без трештока каждый раз устраиваю в октагоне настоящее шоу».



Однако параллельно с этим Серроне пытается вновь раскачать тему с боем против Конора Макгрегора. Его Дональд пытался получить в соперники ещё после прошлой победы, но тогда ирландец так и не согласился драться с ветераном UFC. Прошла пара месяцев, и Дональд вновь пытается поддеть Конора:



«Конор, твой счёт в банке против моего. Каждый поставит своё состояние. Готов к такому?»

Погоня за «примадонной» окончена. Серроне не дождался Конора и идёт к Хабибу На пути к бою с Нурмагомедовым Ковбой встретится с его бывшим соперником.

Если такой бой и состоится, то его датой, по словам всё того же Серроне, может стать 7 июля. И всё это вместе означает, что у российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова вновь прибавилось работы за то время, что он провёл вне клетки. Есть временный чемпион Порье, бывший временный чемпион Фергюсон, Макгрегор с его уверенностью в том, что реванш он заслуживает по умолчанию, и Серроне, с которым Хабиб мог подраться ещё несколько лет назад, но тогда помешала череда травм. В общем, кому-то пора возвращаться к работе.