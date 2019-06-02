«У него бойцы допингом писают». Уткин ответил Рябинскому от имени толстячества

1 июня (2-го по Москве) в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» случился самый громкий апсет года. Бывший обладатель трёх из четырёх главных поясов (WBA, IBF и WBO) и просто самый раскрученный супертяжеловес планеты Энтони Джошуа сенсационно упал в нокаут от ударов не особо известного Энди Руиса-младшего, американца по гражданству, мексиканца по корням.

Это первый раз, когда Джошуа был хедлайнером столь крупного шоу в США. Изначально соперником британца должен был стать Джаррелл Миллер, но он провалил три допинг-теста перед поединком, и на замену организаторы решили выпустить другого претендента.

Энди Руис не похож на атлета (в принципе), способного сокрушить такую груду мышц, как Энтони Джошуа. Да и букмекеры в мексиканца совсем не верили — в среднем коэффициент на Руиса был в районе 15. Однако Энди суперуверенно выскочил на главный поединок в жизни и взял из него всё, что только можно было.

Четырежды вчерашний лидер королевского дивизиона побывал на полу, прежде чем рефери остановил поединок в седьмом раунде и зафиксировал победу тучного и внешне несуразного Руиса над идеальной спортивной машиной — Джошуа (машине этой, правда, судя по бою, не хватило топлива).

«Он никогда не был реальным чемпионом». Что говорят звёзды о крахе Джошуа Многие поддержали Энтони, но не Уайлдер.

Во многом именно столь ощутимая внешняя разница боксёров породила множество обсуждений в соцсетях. Например, российский промоутер, глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский пошутил в своём «твиттере», назвав победу Руиса пропагандой нездорового питания.

На шутку Рябинского неожиданно и весьма резко ответил футбольный комментатор Василий Уткин. Он оставил в своём телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин» послание, в котором упоминается не только персона главы «Мира бокса», но и допинговые истории, связанные с боксёрами его промоутерской компании.

«Это Энди Руис, который сегодня нокаутировал симпатягу Энтони Джошуа и перехватил четыре пояса в супертяжёлом весе. Промоутер нескольких российских боксёров и дорогостоящего провального боксёрского реалити на «Матч-ТВ» Андрей Рябинский назвал его победу «какой-то рекламой нездорового питания».

От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом. А с бойцами Рябинского такой обмоч случался не раз. Так что слава могучим толстякам! А диете, если есть охота, не стоит учиться у покровителей попавшихся допингёров, злонамеренных, неосторожных или неотёсанных — неважно».

Самым известным случаем, когда кто-то из «Мира бокса» проваливал тест на допинг, остаётся история, приключившаяся с Александром Поветкиным. В 2016 году Витязь мог подраться сперва с Деонтеем Уайлдером, чемпионом WBC (и теперь, видимо, главным тяжеловесом мира) и Бермейном Стиверном, но оба поединка были отменены из-за положительных допинг-проб россиянина.

В первом случае в организме Поветкина были обнаружены следы мельдония, во втором — остарина. Рябинскому и его адвокатам удалось вернуть своего боксёра на ринг, а истории с проваленными тестами, вроде бы, остались в прошлом. Зачем о них решил вспомнить видный спортивный обозреватель? Мы связались лично с Андреем Рябинским, которому и предназначалось послание Уткина, чтобы услышать его версию.

— Василий Уткин, кажется, болезненно отреагировал на ваш пост о «нездоровом питании». Видели?

— Даже отвечать ему не хочу. Реагировать на всякие глупости — пустое дело. Вася не первый раз задирается на «Мир бокса», в частности на Сашу Поветкина.

— С чего это началось?

— Не знаю. Видимо, у него личные счёты с нами. Ради Бога, пусть говорит. Любой нормальный и здоровый человек понимает, что я пошутил.

— Почему он так отреагировал на очевидную иронию?

— Трудно сказать. Может, выпил…

— Как Джошуа умудрился проиграть, когда весь мир ставил на него?

— Мало у кого остаётся ноль в графе «поражения». Иногда даже чемпионы проигрывают. Очень сложно держать победный график. Ничего страшного: уверен, у них в контракте есть пункт о реванше. Думаю, Эдди Хирн (промоутер Джошуа — прим. «Чемпионата») всё устроит, а Джошуа вернёт свои пояса.

— Не считаете теперь, что Джошуа был сильно переоценён и раскручен? Ещё вчера его называли лучшим тяжеловесом мира.

— Лично я продолжаю так считать. Он всё ещё один из самых крутых — если не самый крутой — спортсменов в дивизионе. А поражения бывают, что-то пошло не так. Володя Кличко был в нокауте, Майк Тайсон тоже падал.