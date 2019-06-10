Девчонки так могут? После нокаута Валентины Шевченко американку просто жалко

Джессика легла и не встала

На минувших выходных в Чикаго состоялся турнир UFC 238. Одним из главных боёв вечера стало противостояние Валентины Шевченко и Джессики Ай за титул в наилегчайшем весе. И зрители получили настоящее шоу в исполнении в первую очередь Шевченко, которая закончила бой во втором раунде. Валентина выполнила настолько шикарный хай-кик, что её соперница из США на протяжении долго времени вообще не понимала, что происходит. По-человечески её стало жалко.

Американку на её родной земле полностью уничтожила уроженка СССР, имеющая российское, киргизское и перуанское гражданство. Да, именно так. Рефери даже не стал после боя звать американку, а просто поднял руку победительницы боя. Собственно, лучше любых слов случившееся проиллюстрирует видео финального удара в голову от Шевченко.

Звонок от президента

Валентина родилась в Бишкеке, где и начала заниматься боевыми искусствами. Затем был период тренировок в Краснодарском крае в Сочи. Российское гражданство у девушки тоже имеется. Но самое удивительное, что у Шевченко есть ещё и перуанский паспорт. Оказывается, однажды она поехала в Перу с тренером на семинары, и это переросло в работу. Там и остались жить.



При этом Киргизия по-прежнему в сердце в Валентины. И несмотря на все прелести жизни в Латинской Америке, она считает себя советским человеком. На родине её любят настолько, что после победного боя Шевченко позвонил сам президент Киргизии

«Если не ты, то тебя»

Эта была первая защита пояса для Валентины Шевченко. Его она завоевала в бою с Йоханной Енджейчик в конце 2018 года в рамках турнира UFC 231. Это её 17-й успех при трёх поражениях в профессиональной карьере.



«Прежде всего, это ММА и мы ради этого и тренируемся. Если ты не можешь нокаутировать соперника таким образом, то нокаутируют тебя. Никому не хочется подобного исхода. Поэтому мы и хотим стать сильнее соперников. Каждый знает, что его может ждать после выхода в октагон».

Ей искусственно завышали возраст

Шевченко была настолько крутой уже в юном возрасте, что тренеру Павлу Федотову приходилось искусственно завышать её возраст, чтобы давать возможность состязаться с более или менее равными соперницами. Уже в 12 лет она вышла на свой первый профессиональный бой, а сопернице было 17. В 15 лет она противостояла 25-летней девушке. Успех был предопределён. Неудивительно, что Валентина не сразу поняла, куда делась Джессика Ай после её хай-кика.

«Нельзя думать о том, что происходит моментально, потому что бой продолжается. Джессика оказалась на настиле, но я не знала, насколько сильно она оказалась потрясена моим ударом. Я не думала о нокауте до тех пор, пока судьи не остановили бой. Я вернулась в свой угол, и увидела, что Ай не может подняться. Но сначала об этом сложно думать».

«Я никогда не бездельничаю и постоянно тренируюсь»

В UFC признали шоу Шевченко выступлением вечера, в результате чего она получила вознаграждение – 50 тысяч долларов. Казалось бы, после такого триумфа можно найти время, чтобы как следует отпраздновать. Но у Валентины совсем другие планы на ближайшее время.



«О следующем поединке я начну думать уже завтра. Отдохну неделю-другую, и вернусь в спортзал, потому что я никогда не бездельничаю и постоянно тренируюсь. Совсем скоро я начну подготовку к следующей защите титула, и думаю, через три-четыре месяца смогу вернуться. У меня будет достаточно времени, чтобы восстановиться, и зарядиться энергией на следующий бой».