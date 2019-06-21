Друг Макгрегора подерётся с его врагом, уровень оскорблений зашкаливает

Отвратительно выглядит раскрутка боя Поли Малиньяджи и Артёма Лобова в набирающей обороты лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Бойцы плюются друг в друга, говорят нехорошее о чужих матерях и позволяют себе рукоприкладство ещё до выхода в ринг. В основном, правда, это касается Малиньяджи.

Напомним, кулачные бои Bare Knuckle — это новый вид боевых соревнований, главной особенностью которого является полное отсутствие перчаток на руках атлетов. Участникам схватки тейпируют руки бинтом от запястья до основания пальцев так, чтобы «ударные костяшки» оставались открытыми. Лобов уже принял участие в одном таком побоище. В апреле он схлестнулся с другим экс-бойцом UFC Джейсоном Найтом. Вдвоём они устроили абсолютно дикое противостояние, которое закончилось многочисленными кровавыми сечками, победой Артёма и странным осадком на душе многих увидевших это специфическое шоу.

Пощёчина разозлила Лобова. Друг Конора устроил кровавое шоу на голых кулаках Соперник Артёма плевался собственными зубами. Этот уик-энд подарил нам захватывающие зрелища.

Фото окровавленного лица Лобова ещё долго гуляло в Сети. По этой ссылке вы можете увидеть, насколько сильно в тот вечер досталось русскому ирландцу.



Спустя всего пару месяцев Лобов вновь готов броситься в эту бойню. Почему? Понятное дело, ребята вроде него любят драться, получать адреналин и жирные чеки за своё выступление. Но для столь скорого возвращения в предельно жестокий соревновательный вид нужна особая причина. И она у Артёма есть.



Как ни странно, началось всё с боя Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера. Участие в суперкроссовере требовало от ирландской звезды изменений в тренировочном процессе, ведь готовиться нужно было не к «борцу с оверхендом», а к лучшему боксёру поколения. Для тренировок Конор позвал в лагерь спарринг-партнёров, имевших богатый опыт поединков в ринге. В их числе оказался Малиньяджи, экс-чемпион мира.



Именно спарринги Конора и Поли привели к длительному конфликту итальяно-американца с командой ирландца. Макгрегор выложил фотографии и видеонарезки, на которых он неизменно доминирует над Малиньяджи во время их спарринг-сессии. В мире бокса не принято делиться подобным контентом с общественностью – всё, что было на спарринге, остаётся там. Поли оскорбился и начал всячески провоцировать Конора посредством СМИ и соцсетей, вызывая того на поединок по правилам бокса и требуя выложить полную версию спарринга, в которой, по его словам, все бы увидели, кто кого гонял по рингу на самом деле.

Макгрегору (пока что) неинтересен поединок с Малиньяджи, и Поли с этим, очевидно, ничего поделать не мог. Зато ему удалось зайти к Конору через ближайшее окружение – хорошего друга Артёма Лобова. 22 июня во Флориде Русский Молот, возможно, станет мостиком к своему звёздном товарищу для его главного врага в мире бокса. Либо навсегда отвалит Малиньяджи от нападок в адрес своей команды.



Думается, теперь у Артёма есть и личные причины набить лицо Поли. По ходу раскрутки их боя эпатажный боксёр позволил себе слишком много гадких слов и выходок в отношении Лобова. Во время первой встречи с глазу на глаз Малиньяджи отвесил сопернику пощёчину. Позже был плевок в его же исполнении, а недавно обезумевший от желания отомстить экс-чемпион мира по боксу сказал следующее:



«Я не жалею, что перешёл черту. Её пересекли два года назад, после этого нельзя просто установить новую черту. Я не только не жалею, скажу больше: будь на пресс-конференции мать Лобова, я бы плюнул и в неё. Мне не о чем жалеть. Единственное, что меня расстраивает, — что я не смог сделать больше».



Даже удивительно, что после всего этого они смогли устроить нормальный фэйс-ту-фэйс накануне. Ни плевков, ни пощёчин, ни упоминаний чужих родственников.

Говорят, бой в качестве почётного гостя посетит и Конор Макгрегор. Во всяком случае в этом уверен президент BKFC.



«Пока нет никаких подтверждений, но если бы можно было поставить деньги, я бы поставил на приезд Конора. Думаю, его присутствие стало бы большим плюсом для Лобова», — уверен Дэвид Фельдман.

И действительно Печально Известный стал бы желанным гостем на этом мероприятии. Ведь в случае победы Малиньяджи Макгрегор мог бы выйти на разговор с Поли прямо в ринг и там договориться с ним о встрече в ринге, чтобы наконец решить давнее разногласие. К тому же в ММА ни с кем кроме Хабиба Конор драться не хочет, а российский чемпион не спешит давать реванш давно не побеждавшему ирландцу. Однако всё это скорее мечты Малиньяджи, положенные на текст.



По факту Поли предстоит впервые в жизни (и что немаловажно — уже после окончания профи-карьеры) окунуться в столь жестокие состязания. Да, у него богатый опыт в боксе, но против повидавшего виды в ММА и уже дравшегося без перчаток Лобова этого может быть недостаточно. Потому неуважение к Русскому Молоту может обернуться для Малиньяджи реально страшными для него последствиями – разбитым лицом и навсегда утраченной возможностью поквитаться с настоящим врагом.