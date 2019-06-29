Емельяненко переходит в бои на голых кулаках? Предложение из США уже поступило

Александр много обещает и анонсирует, но потом падает с велосипеда. Посмотрим, как будет в этот раз.

Bare Knuckle FC не выбирает для себя паинек. Дакота Кокрейн, Крис Либен, Чарльз Беннет — все эти люди пришли в кулачные бои без перчаток из ММА и каждый из них едва ли может похвастаться приличной репутацией в спорте. Скорее, наоборот — ни с кем из вышеперечисленных в организациях, переживающих за своё имя, давно не хотят иметь серьёзных дел.

Но в BKFC другая политика. Набирающее оборот движение нуждается в громких именах и скандальные натуры здесь очень кстати, ведь публика за океаном на это дело сильно падкая. Потому ставка Bare Knuckle на «проблемных» атлетов понятна, а что до приглашения в промоушен российских звёзд, то это было делом времени с самого начала.

Наказал за гнилой базар. Лобов поквитался с Малиньяджи на кулаках Поли вылил на Артёма много грязи до боя, а по его ходу не показал ничего. Русский Молот победил решением судей и навсегда заткнул врага.

Да, вы можете сказать, что в компании уже есть одна звезда из нашей страны, — Артём Лобов — но не повернётся язык назвать российским спортсмена, который буквально всю свою карьеру создал вдалеке от родины. Да и за океаном Артёма, приятного человека и достойного бойца, воспринимают в первую очередь как друга и спарринг-партнера ирландца Конора Макгрегора. А сам Лобов уже очень давно проживает в Дублине.

Александр Шлеменко, самый звёздный наш представитель среднего веса, который до сих пор умудряется быть интересным публике, не выступая в UFC или Bellator, не так давно признавался, что у него был вариант с переходом в лигу кулачных боёв, но договориться с BKFC ему не удалось, да и перспектива заработать с десяток новых рассечений на лице в уже немолодом спортивном возрасте (а Шлеменко уже 35) не привлекает Шторма.

«Емельяненко теперь мужик с яйцами». Неужели бойца изменил кавказский скандал? Теперь Александр хватает себя за разные места и грозится раздеться догола, но обманывает. И не забывает всё это фиксировать на видео.

Теперь же Bare Knuckle Fighting Championship приглядывается к другому россиянину. Самому яркому и популярному (хоть популярность весьма спорная) тяжеловесу, выступающему в России, — Александру Емельяненко. Об этом боец сообщил на своей странице в Инстаграме, где и без того хватает весёлого контента.

«У природы нет плохой погоды», — как всегда, интригует поначалу Александр. — Иду на вечернюю тренировку и любуюсь красотами, которые меня окружают.

Завтра вечером встречусь с менеджерами и поделюсь с вами информацией по поводу моих дальнейших выступлений. Организация в Америке, которая проводит бои на голых кулаках без перчаток, заинтересована во мне. Как только будет новая информация, я с вами поделюсь. Пока жду. Как и вы. Всем хорошего дня и отличного настроения».

Вот такое послание. Всё довольно понятно и прозрачно: Емельяненко предложили подраться в BKFC (он не уточнил, что это именно Bare Knuckle FC, но учитывая уровень Александра и тот факт, что других популярных промоушенов по боям на голых кулаках нет, можно смело заключить — речь о BKFC), и он раздумывает над ответом.

Емельяненко и Харитонов готовы дать России большой бой. Такого не было давно Последнее столь масштабное событие на нашей земле возглавлял Фёдор Емельяненко. Теперь стать главным готовится его скандальный брат.

Конечно, этот боевой трансфер может стать одним из главных событий месяца в боевом спорте, если все же состоится. Но не будем забывать, что Александр Емельяненко пообещал своим преданным фанатам, которых становится все больше даже пока он не дерётся, уже не один бой для возвращения с момента, как он летом 2018 года закончил выступать на турнирах лиги «Ахмат». Потому и к новым слухам пока рановато относиться слишком серьёзно. Будем просто надеяться и верить в скорое возвращение Емельяненко хоть к каким-нибудь боям. Ведь все прекрасно знают — АЕ не умеет делать скучно — ни в клетке, ни за ее пределами.