«Емельяненко теперь мужик с яйцами». Неужели бойца изменил кавказский скандал?

Теперь Александр хватает себя за разные места и грозится раздеться догола, но обманывает. И не забывает всё это фиксировать на видео.

Последнее время Александр Емельяненко ну прямо-таки отжигает в соцсетях. Непредсказуемые заходы, разнообразные сюжеты и всегда добрые, практически ванильные пожелания в конце каждого послания – новых постов в «инстаграме» Емельяненко-младшего хочется ждать, а старые – пересматривать. И всё это спустя полтора месяца после череды скандалов, в которых младший брат лучшего тяжеловеса России вёл себя неоправданно агрессивно и даже побывал на грани нового тюремного срока. Какой он – сегодняшний Александр Емельяненко?

Александр Емельяненко отвесил подзатыльник ученику на мастер-классе Коллекция скандальных выходок известного тяжеловеса продолжает пополняться.

Александр Емельяненко задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Видео У бойца снова проблемы с законом.

В первую очередь – внезапный. Начнём с приключений бойца в русской бане.

«Ух, какая банька! Банька – благодать! Хорошая банька. Что вы хотите, чтобы я веники убрал? — грозится атлет, прикрывая гениталии вениками. — Ну, считайте до трёх! Раз! Два! Три! А вы что, ожидали меня голым увидеть? Вот вам», — складывает дулю прямо в объектив камеры остроумный боец.

Даже рекламные посты Емельяненко-младшего в юмористическом плане заходят на ура. Вот у кого Дудю поучиться. На видео боец рассказывает, как убрал «пузо» ради пиджака.

«Серьёзный или весёлый? Какое фото лучше», — интересуется атлет. С вами при любом вашем настроении не соскучишься, Александр.

«Александр Емельяненко — с яйцами мужик!» Приключения тяжеловеса на птицефабрике некоего друга Геннадия.

Скример от Александра Емельяненко. Смотрите осторожно.

И ещё к слову о метаморфозах Александра Емельяненко. Он склонен не только к частым переменам настроения, но и к глобальным внешним изменениям.

Только с момента отбытия срока Емельяненко-младшим в местах лишения свободы с 2014 по 2016 год облик тяжеловеса представал поклонникам его деятельности минимум в трёх разных конфигурациях.

Так Емельяненко выглядел в день оглашения обвинительного приговора по делу о сексуальном насилии в отношении своей домработницы в 2015 году.

Александр Емельяненко Фото: РИА Новости

Так – спустя немногим больше двух лет, когда он тренировался в клубе «Ахмат» и выступал под баннером лиги WFCA.

А вот вам форма Александра в январе 2019-го. К Празднику Крещения боец уже несколько месяцев как освободился от контракта с чеченской организацией.

Многим показалось, что это стало для него поводом расслабиться. Но не тут-то было. Смотрите, как хорош Емельяненко на фото двухнедельной давности.

Александр Емельяненко нынче готовится вернуться к боям. 10 мая он должен выступить в Самаре на турнире «Битва на Волге». Соперником станет экс-тяжеловес UFC из Бразилии Луис Энрике. Также Емельяненко-младший, кажется, находится в полушаге от организации странного поединка с известным стронмегом Михаилом Кокляевым по непонятно каким правилам. Об этом мы писали ранее:

Один удар в 320 кг. Качок-чемпион хочет нокаутировать Емельяненко ладошкой Емельяненко бросил вызов качку. Тот не испугался и наглядно показал, как будет «убивать» скандального бойца. И попросил его не продешевить.

И ещё одним потенциальным соперником Александра последнее время всё чаще называют другого скандального бойца Вячеслава Дацика, недавно вышедшего из тюрьмы и ставшего с тех пор звездой российского интернета. Первое время после возвращения в спорт Емельяненко-младший, казалось, собирается двигаться по пути серьёзного бойца, выступающего против реальных соперников. Однако сейчас становится понятно, что брата лучшего бойца ММА всех времён больше интересуют так называемые фрик-бои. Что ж, по крайней мере это точно будет весело.